巴黎奧運｜JK羅琳質疑台選手林郁婷性別：何時能結束這種瘋狂？

《哈利波特》系列小說作者JK羅琳（J.K. Rowling）屢次因性別議題發言惹議，今日（7月31日）JK羅琳則在推特轉發外媒《衛報》報導，質疑包括中華隊林郁婷等選手的性別爭議，更稱「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手因此被殺？」



據了解，曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷是巴黎奧運女子57公斤級項目的頭號種子，預計8月2日出賽。林郁婷2023年3月世錦賽曾遭大會以未通過賽前性別檢測為由判失格，更被取消銅牌資格。



據了解，JK羅琳今日在X平台轉發《衛報》關於巴黎奧運女拳擊手性別爭議的文章，配圖是林郁婷，她發文表示：「什麼時候才能結束這種瘋狂？等到有女拳擊手為此受到危及生命的傷害？還是等到有女拳擊手因此被殺？」

據了解，JK羅琳曾公開表示反對「跨性別女性是女人」的論述引發爭議，《哈利波特》演員因此與她切割，但她仍堅持她的立場。

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

愛爾蘭前拳王麥格根（Barry McGuigan）日前也公開質疑林郁婷為何能出賽，國際奧會（IOC）已針對事件作出回應，「參加巴黎奧運拳擊比賽的所有運動員均有符合比賽的資格和參賽規定，並適用的醫療規定」，林郁婷可正常出賽。

《衛報》引述麥格根的社群貼文，稱這位前世界冠軍質疑林郁婷和阿爾及利亞選手哈莉夫（Imane Khelif）2023年世錦賽因性別爭議遭判失格，國際奧委會卻允許她參加本次巴黎奧運，讓麥格根非常不解，「為什麼她能被允許走到現在這一步？」

林郁婷2023世錦賽銅牌曾因性別檢測未過遭撤銷

2023年3月，世界拳擊錦標賽林郁婷遭大會以未通過賽前性別檢測為由判決失格，女子57公斤級銅牌被取消。

台灣體育署競技組科長謝奇穎回應表示，「經過和所有的專家、學者、醫界討論過，林郁婷並沒有任何停賽裁定的情形，且選手在過去3年內10次運動禁藥檢測結果都沒有任何疑慮，而外界所關注的賀爾蒙（睪固酮）濃度部分，在這次返台後的檢測報告也都符合規定。」

台媒分析，因為拳擊選手都需要體重控制，常出現生理指數異常的情況，而女子選手也需要因為配合比賽時程而調整生理期，可能會服用一些荷爾蒙藥物，可能影響賽前性別抽血檢測結果。林郁婷後來也在該年的杭州亞運順利出賽，並奪下金牌一吐怨氣。

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

杭州亞運金牌戰前，哈薩克對手團隊向大會提出「性別爭議」，台灣代表團有準備充分相關醫療紀錄，哈薩克抗議無用。

台媒報道稱，林郁婷是女子57公斤級頭號種子，不用打32強直接保送16強，屆時對手將是剛果共和國的馬茲胡（Marcelat Sakobi Matshu）、烏茲別克的圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）之間贏家。