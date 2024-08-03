巴黎奧運林郁婷陷性別爭議　日本前對手力挺　美拳協指有幕後黑手

「台灣女拳王」林郁婷2023年曾遭大會以「未通過賽前性別檢測」為由在世界拳擊錦標賽上判決失格，女子57公斤級銅牌被取消。後來她秀出檢查證明以證清白，並於去年的杭州亞運摘下金牌，今年巴黎奧運也如期出賽。



賽前她卻突然遭到愛爾蘭前世界冠軍麥格根（Barry McGuigan）公開質疑性別，《哈利波特》作者JK羅琳（J.K. Rowling）更發文影射林郁婷是跨性別選手，「要怎樣才能停止這種瘋狂現象？」



曾在東京奧運資格賽被林郁婷擊敗的日本女子拳擊奧運金牌得主入江聖奈接受日媒採訪表示，她很清楚林郁婷魔鬼般的訓練量，因此對於這種情況感到難過。美國拳擊協會執行長麥克阿提（Mike McAtee）為此打抱不平，並直指幕後操作者正是國際拳擊總會（IBA）主席克列姆列夫（Umar Kremlev），只為擾亂巴黎奧運賽事運作。



曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

XY染色體爭議未明：美拳協指幕後黑手是他

《華盛頓郵報》報道，奧運女拳擊手的性別風波都始於國際拳擊總會（IBA），該組織已於2023年因多起瀆職行為被國際奧委會（IOC）取消資格。

但國際拳擊總會（IBA）曾在2023年世界錦標賽宣稱，阿爾巴尼亞選手卡莉芙（Imane Khelif）和林郁婷「不符合規則」並取消她們資格。當時，IBA俄籍主席克里姆列夫（Umar Kremlev）更對《俄羅斯通訊社》表示，該總會已經「證明她們擁有XY染色體」。

《華盛頓郵報》報道稱，仔細審查後，IBA的指控毫無根據。該組織並沒有說明對拳擊手進行了何種測試，甚至也沒有也沒有讓她們接受睪固酮素檢查。僅提到這是「一項單獨且公認的測試」，但宣布結果保密。

卡莉芙的性別再度引起討論。（Getty Images）

林郁婷順利晉級8強。（Getty Images）

由於IBA並未公布檢測方式，美國拳擊協會執行長麥克阿質疑：「那為何只是取消資格？為什麼沒被禁賽？如果真的有問題，為何不在資格賽時就提出？為什麼要等她們到了奧運才又提出來？」，他表示，自己認識林郁婷、卡莉芙好幾年，「她們從來沒有被檢測出睪固酮過高。」

《華盛頓郵報》報道，在IBA宣布取消她們資格的3天前，卡莉芙在2023年世界錦標賽中擊敗了俄羅斯拳擊手阿米涅娃（Azalia Amineva）。報道認為，由俄羅斯籍主席所領導的IBA確實可疑。且長期受賄賂、操縱比賽和選舉舞弊等指控的IBA，在2023年6月，被國際奧委會決定與他們斷絕關係，當時所有成員以69票對1票，壓倒性通過了這一決定。

麥克阿提批評，這是IBA與國際奧會（IOC）間的爭執縮影，IBA主席克列姆列夫賽前在社群媒體上的發文才導致輿論甚上塵囂，而IBA也因多次爆發裁判作弊醜聞，在2016年里約奧運後就遭到停權，2023年被IOC取消認證。

「我們必須遵守所有規則。」麥克阿提表示：「然而，我們擔心有人有這樣的動機，就是想要看到巴黎奧運小組及奧運模式的拳擊失敗。」目前奧運拳擊賽事舉行已由IOC接管，「也只有一個人有這樣的動機。」

日本女子拳擊奧運金牌得主入江聖奈聲援林郁婷

日媒Sponichi Annex報道，日本女子拳擊奧運金牌得入江聖奈曾在2022年亞洲錦標賽開打前說過，「如果沒有打敗林，我無法打從心底說出自己是真正的世界第一」，展現她對林郁婷的關注，7月31日她在社群媒體X連續多次發文表示，「到哪裡算是女性，哪裡算是男性，我們確實需要盡快區分出明確界限，但是作為知道林魔鬼般訓練量的人，我感到有些難過。」

入江繼續發文說，「不過，如果XY染色體存在，但沒有表現出身體特徵，這種情況對於運動能力會有多大影響，我很討厭有人在沒有專家的意見下，就說出『男人正在暴打女人！』這種傷害選手尊嚴的話。」

她也表示，「我不是在為誰辯護。我也曾有被年紀較小的男選手痛打的沮喪經驗，但我認為女子拳擊有一套獨有的戰術，幾乎沒有一發逆轉的情況。」

對於再次陷入性別爭議，林郁婷8月1日層做出正面回應稱，強調事件對她完全沒有影響，並稱：「就當作是對手怕我！」

林郁婷因外表中性卻遭指是「男的」。（路透社）

國際奧委會：每個人都有權利不受歧視地參與運動

巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）日前發出聲明表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並表示「每個人都有權利不受歧視地參與運動」，看到有關兩名女運動員的誤導性資訊，對於她們受到誹謗感到悲痛。

對於被質疑性別，林郁婷則公開回應指：「既然我們都站出來要比賽，其實這些風雨當然我也可以理所當然視為說，可能是對手太拒怕我們實力，所以拿一些毛病出來做文章。」

她強調，事件只會讓她覺得對手更加的害怕她，那她只會在場上更好的發揮出來。她又透露，近日有收到不少親友的關心，她都跟大家說自己很好，而奧運期間，她已把社交軟件全部刪掉，是次風波對她完全不會造成影響。

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

聲明中表示，所有參加巴黎奧運會拳擊比賽的運動員都符合比賽資格和參賽規定，並適用PBU制定所有醫療規定，與以往奧運拳擊比賽一樣，運動員的性別和年齡皆以他們的護照登載為準，且這些規則也適用資格賽期間。

聲明提及，包括林郁婷在內2名女性運動員多年來一直參加國際拳擊女子比賽，包括2020東京奧運會、國際拳擊總會（IBA）的世界錦標賽和不被國際拳擊總會認可的比賽。

對於林郁婷遭網暴，巴黎奧運籌備會拳擊工作小組（PBU）以及國際奧會（IOC）表示悲痛。（IG@boxing_ting）

聲明強調，目前的比賽中，資格規則不應更改，任何規則更改都必須遵循適當的程序，並應基於科學證據，例如奧林匹克憲章、國際奧會倫理準則和國際奧會人權戰略框架所載，國際奧會致力於保護所有參加奧運會的運動員的人權。最後，聲明提到，對2名運動員目前受到的網暴傷害感到悲痛。

據了解，曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷是巴黎奧運女子57公斤級項目的頭號種子，目前已經順利晉級8強，但下一戰對手保加利亞的奧會也提出抗議，「捍衛所有女運動員的權利，她們可能會因為異性代表參賽而受到傷害。」

林郁婷將出戰巴黎奧運。（IG@boxing_ting）