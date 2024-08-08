林郁婷闖決賽　土耳其拳手落敗比X諷林陷性別爭議　IG遭網民出征

陷入性別爭議風波的中華台北女拳手林郁婷7日在57公斤級4強賽以壓倒性的5比0擊敗土耳其對手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），不過賽後卡拉曼高舉「X」手勢，疑似抗議林郁婷性別有爭議。



卡拉曼舉起交叉手勢，疑似向林郁婷抗議。（Getty Images）

林郁婷以5：0擊敗土耳其拳手，晉身金牌戰。（01體育記者袁志浩攝）

卡拉曼在比賽結束時，交叉雙手食指，向觀眾席比出X手勢，後來拒絕就此舉動置評。

台媒報道指，卡拉曼疑似在指自己是有XX染色體的女性，暗諷對手林郁婷陷性別爭議。

報道又指，賽後卡拉曼的IG湧入不少網友留言，內容包括英文、中文和日文等語言，批評其舉動。留言包括「輸不起就惡搞」、「林郁婷是個貨真價實的女生」、「要說人家染色體有問題前，先看看自己肌肉練的比人家還大欸，IBA都被認證是垃圾組織了，好意思拿這個羞辱人喔」、「你比X是說對到郁婷沒勝率吧」、「輸不起就比X，難怪你會輸。真正的強者不會因為你們這些而影響的。」

林郁婷坐銀望金，創下中華台北拳擊的歷史。（01體育記者袁志浩攝）

林郁婷坐銀望金，創下中華台北拳擊的歷史。（01體育記者袁志浩攝）

此外，《哈利波特》系列作者JK羅琳（J. K. Rowling）也在X上連續2篇分享卡拉曼比X的照片和影片。

JK羅琳又在X發文，稱那些貼運動型女性照片來轟炸她、「教」她女性並不是全都長得像芭比娃娃的網友，就像是拿馬鈴薯的照片來證明石頭可以吃一樣，還稱「我看得出差別，而你們看起來很瘋狂。」