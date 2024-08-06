林郁婷18歲化妝穿浴衣片段曝光！網民嘆：明明是溫柔女孩｜奧運
撰文：朱加樟
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「台灣女拳王」林郁婷於巴黎奧運8強戰中順利過關，挺進4強賽，近期她的性別遭《哈利波特》作者JK羅琳影射攻擊，引發全球關注，也讓全台灣都相當氣憤與關心。近日就有網民分享過去林郁婷在節目上穿着浴衣的模樣，心疼表示：「明明就是溫柔的女孩子」。
林郁婷因性別爭議不僅被作家JK羅琳（J. K. Rowling）抨擊，在第一場戰勝烏茲別克Sitora Turdibekova，以及8強賽勝過保加利亞的施坦妮娃（Svetlana Staneva）後，想與對方致意也皆遭到無視，讓大家都相當心疼。
近日就有網友分享了林郁婷18歲時與祖母一起上節目互動的片段，畫面中她與祖母一起穿着浴衣學習茶道，畫上淡淡妝容，戴着黑框眼鏡，整個人顯得非常清秀。她也害羞表示，自己平常並不會化妝，這次在臉上塗抹很多層化妝品，讓她感覺很不習慣。
節目片段被挖出後，引來不少網民留言加油打氣：
．「郁婷長的很清秀漂亮」
．「明明就是溫柔的女孩子」
．「謝謝郁婷的勇敢你要加油」
．「郁婷是努力又窩心的孩子」
．「郁婷是可愛帥氣的女生無庸置疑」
更多林郁婷場上英姿：（按圖了解）
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