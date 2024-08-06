林郁婷陷性別爭議　黃秋生大讚厲害又勇敢　批｢什麼地方都有蠢人｣

中華台北的「拳后」林郁婷捲入性別爭議風波，她在4日（周日）以5：0擊敗保加利亞的施坦妮娃（Svetlana Staneva），躋身巴黎奧運女子拳擊57公斤級4強，由於奧運拳擊沒有銅牌戰，因此她已肯定獲得獎牌。



藝人黃秋生5日發文大讚林郁婷，有網民表示「心疼她的是，還有連在台灣的人也批評她是男人」，對此黃秋生也批評：「什麼地方都有蠢人。」



林郁婷在4日（周日）以5：0擊敗保加利亞的施坦妮娃（Svetlana Staneva）。（路透社）

林郁婷周日擊敗施坦妮娃後，在接受媒體訪問時終於忍不住眼淚。（聯合報）

黃秋生5日下午在FB發文：「林郁婷真的很厲害，勇敢！」引來不少台灣網友感動留言，表示謝謝他發聲，黃秋生霸氣回應：「我不是發聲，我是敬佩。」

也有網民在留言處提出對染色體檢測結果的質疑，黃秋生也耐心解釋「XY未必就是男人」，更有粉絲表示「心疼她的是，還有連在台灣的人也批評她是男人」，對此黃秋生也批：「什麼地方都有蠢人。」

黃秋生。(張祖銘攝）

曾兩度拿下拳擊世錦賽金牌「台灣拳后」林郁婷。（翻攝台媒）

「我覺得自己像是岳飛」

林郁婷出發奧運前接受時尚雜誌《VOGUE》採訪，她當時就曾回應爭議：「我覺得自己像是岳飛，被冠上了莫須有的罪名。」她提到自己參加世錦賽7次，偏偏只有去年被指出問題，且國際拳擊總會（IBA）方面並沒有公布檢測過程，只是甩出一張紙就說她不符資格，讓她相當無奈，所幸後來她登上杭州亞運奪金，今年也再次邁進奧運，她自信表示「能站上奧運舞台，就已經讓謠言不攻自破，還需要多說什麼嗎？」