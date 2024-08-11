林郁婷奪金　土耳其拳手主動擁抱和解　曾落敗比X諷林陷性別爭議

在巴黎奧運陷入性別爭議風波的中華台北女拳手林郁婷當地時間11日出戰女子57公斤級別金牌戰，面對波蘭拳手塞雷梅塔（Julia Szeremeta）以壓倒性的優勢奪金。



早前敗給林郁婷的土耳其拳手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman）曾在賽後高舉「X」手勢，疑似抗議林郁婷性別有爭議，但這天在頒獎台上與林郁婷擁抱合影、上演大和解戲碼。



奪下銅牌的卡拉曼主動在頒獎台上向林郁婷示好，與林郁婷擁抱，一起咬獎牌對鏡頭合照。（路透社）

林郁婷貼心地為波蘭拳手調整衣服。（路透社）

林郁婷與其他獎牌得主合照。（Getty Images）

林郁婷與其他獎牌得主合照。（Getty Images）

林郁婷與其他獎牌得主合照。（Getty Images）

台媒報道指，在林郁婷成功奪金後，波蘭拳手塞雷梅塔展現運動家精神，主動向林郁婷送上擁抱致敬，並比出「愛心」手勢。

另外，奪下銅牌的卡拉曼也主動在頒獎台上向林郁婷示好，與林郁婷擁抱，一起咬獎牌對鏡頭合照，上演大和解戲碼。

林郁婷在4強賽以壓倒性的5比0擊敗土耳其對手卡拉曼，卡拉曼在比賽結束時舉起交叉手勢，疑似向林郁婷抗議。（Getty Images）

林郁婷以5：0擊敗土耳其拳手，晉身金牌戰。（01體育記者袁志浩攝）

據早前報道，林郁婷在4強賽以壓倒性的5比0擊敗土耳其對手卡拉曼，卡拉曼在比賽結束時，交叉雙手食指，向觀眾席比出X手勢，後來拒絕就此舉動置評。

台媒報道指，卡拉曼疑似在指自己是有XX染色體的女性，暗諷對手林郁婷陷性別爭議。

賽後卡拉曼的IG湧入不少網友留言，內容包括英文、中文和日文等語言，批評其舉動。留言包括「輸不起就惡搞」、「林郁婷是個貨真價實的女生」、「要說人家染色體有問題前，先看看自己肌肉練的比人家還大欸，IBA都被認證是垃圾組織了，好意思拿這個羞辱人喔」、「你比X是說對到郁婷沒勝率吧」、「輸不起就比X，難怪你會輸。真正的強者不會因為你們這些而影響的。」