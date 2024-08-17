台北市幼兒園園長之子涉嫌性侵女童　遭判1252年執行28年惹議

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅性侵、猥褻多名幼童，檢方認定他涉嫌對6名幼童下手而依加重強制性交罪、加重強制猥褻等罪嫌起訴，台北地方法院批評毛畯珅造成被害幼童身心創傷甚鉅，犯後態度惡劣，依224罪包括11個加重強制性交罪、207個加重強制猥褻罪、6個違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像罪各判毛5年至10年不等徒刑，累積總刑期共1252年6月徒刑，定應執行刑為28年，可上訴。



台媒報道，受害者家長對於判決結果只判28年，是非常感慨、憤怒，他們批評，等同一個受害女童平均判4.6年，完全不夠。家長亦質疑，「園內明明還有其他老師，不相信所有人完全不知情，但這些人卻沒有得到應有懲處，實在難以接受，呼籲檢調、市府應該好好調查，從重懲處。」

台北市私立培諾米達信義幼兒園爆發「園長之子」毛畯珅涉嫌性侵。（翻攝聯合報）

以講故事名義性侵女童 拍攝600支影片

台媒《聯合報》報道，2023年幼兒園遭踢爆毛畯珅以講故事名義對多名女童下手性侵、猥褻，還拍下影片留存，檢方調查後認為被害人有6名女童，且毛身為教育、照顧兒童的私立機構教保員，未能克盡其職，反而利用工作、職務上機會，性侵多名幼兒，惡性重大，依加重強制性交罪、加重強制猥褻罪嫌起訴，建請法院量處適當之刑。

台北市議員許淑華此前爆料，檢警擴大偵辦後也從查扣的手機、電腦、幼兒園監視器畫面等，發現600部私密影片。台媒報道稱，毛畯珅的母親的母親是該幼兒園園長，她不僅包庇兒子，更疑似用員工名字成立新的托嬰中心，在背後處理營運事宜。

台北市某私立幼兒園園長之子在該幼兒園擔任教師時傳出性侵女童，受害者高達20人。（網絡圖片）

台北地院指出，毛畯珅2022年7月11日至2023年7月10日間，於任職的幼兒園內性侵、猥褻6名未滿7歲的幼童；法院傳訊被害幼童、幼童父母、幼兒園老師、心理諮商師，並勘驗父母拍攝幼童揭露案件的對話錄影、幼兒園內監視錄影畫面、被告另案遭搜索扣得的兒童性影像檔案、幼童驗傷單、心理諮商報告等，認定毛確實有相關犯行。

針對6名女童案件，毛畯珅在檢方偵查中坦承犯行，但法官日前曾提解毛畯珅開庭問訊，毛坦承6次對女童強制猥褻，否認對其中4人有更進一步的加重強制性交犯行。

毛畯珅性侵案爆發後，也引發地方與中央政府權責、媒體不得報導嫌犯姓名等爭議。台北幼兒園性侵案震驚社會，台北市長蔣萬安提出10大精進方案，其中「幼兒性別及不當對待事件懲處資訊公告專區」即日起上線，揭露不適任的行為人名稱及任教機構。

據了解，「幼兒園不適任人員公告專區」，將所有涉及性別及不當對待事件，並經認定終身或1至4年不得聘任、任用或進用於教保服務機構者，行為人及其機構名稱皆會公告於此。