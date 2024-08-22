29歲新秀鋼琴家楊堤安開最後直播後墮樓亡　網民冷血稱：笑你不敢

綜合台媒報道，昨日（21日）上午，台灣29歲新秀鋼琴家楊堤安在Facebook上宣布進行「自殺前最後一次直播」，直播演奏完後便從新北市土城住處墮樓，送醫後不治。有網民在其直播時評論「笑你不敢」「快去X」，被指冷血與「加工自殺」。



楊堤安在去年榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞。（楊堤安Facebook）

台灣新秀鋼琴家楊堤安在Facebook上宣布進行「最後一次直播」。（Facebook）

據《中時新聞網》報道，楊堤安在去年榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞，是一名新秀鋼琴家，畢業於台藝大音樂系、台南藝術大學碩士班。他在昨日（21日）上午在FB上開直播，標題打上「自殺前最後一次直播」，當時有近2000人收看直播。

不少網友紛紛安撫「拜託不要想不開」，但也有人火上加油：「戶頭的錢可以先轉給我」「笑你不敢」「快去X」。而楊堤安結束直播後，隨即傳出從土城16樓住處墮樓消息。

台灣新秀鋼琴家楊堤安在Facebook上宣布進行「最後一次直播」。（Facebook）

台灣新秀鋼琴家楊堤安。（Facebook）

據《聯合新聞網》，楊堤安目前擔任北投高中、七堵國小音樂老師，曾獲得國際古典暨傳統音樂大賽鋼琴合作獎，去年代表台灣至日本參加2023年GASCA國際鋼琴大賽，勇奪大賽銀賞。

今年5月6日，楊堤安曾在個人粉絲專頁發布一張黑白照片，並配文「當一隻瀟灑，不回頭的胖貓。不再更新。倘若再更新時，已是水落石出時。也會是我的經紀人替我發言。」引發揣測。

楊堤安曾在個人粉絲專頁發布一張黑白照片。（網絡截圖）

台灣互聯網更流傳一篇據稱是楊堤安所寫的文章，文中稱楊堤安出生在一個不幸的家庭，且在一次演出中「右手壞掉了」，而楊堤安此前也曾在獲獎採訪中提及「無音樂，吾寧死」。

台灣互聯網更流傳一篇據稱是楊堤安所寫的文章。（Facebook）

新北市土城警方到場採證後初步排除外力介入，但楊男墮樓的具體原因仍待調查。

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