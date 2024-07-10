陝西大三女退租遭辱駡後服農藥身亡　法院判賠19萬業主指道德綁架

《大風新聞》報道，2021年西安有一女大學生因退房租被房東辱罵挖苦，繼而喝農藥自殺。業主被女孩父母告上法庭，法院判決其賠償19萬餘元（人民幣，下同）。業主不服提起上訴，近日法院二審判決維持原判，業主則表示法院道德綁架，要申請再審。



因房租按金退還事宜爭吵 大三女生服農藥自殺

2021年12月，西安大三女生程橙（化名）服農藥自殺，其父在微信聊天記錄上找到了她自殺的原因。

程橙21年6月在西安市租住了業主的房子，後來程橙退租後便和業主討論退還押金與剩餘房租的事宜，二人協商未果爆發爭吵，此前有詳細報道。

段程橙和業主的通話錄音顯示，程橙稱希望業主不要再刺激她，如果她死了業主有責任。據悉，程橙患有雙相情感障礙，是一種既有躁狂症發作，又有抑鬱症發作的常見精神障礙。

程母指，女兒談戀愛後來分手，這是再正常不過的事情，業主卻以此來侮辱她，説她「被人玩弄」。據報道，在程橙喝農藥後警方來了解情況時的錄音里，程橙對警察說：「他很多次說我喝農藥就道歉……」警方認為該事件不屬於刑事案件，後續，女孩父母以侵權將七旬房東告上法庭。

女大學生小程生前照片。（上游新聞）

房屋租賃合同。（大風新聞）

法院判賠19萬元 房東不服上訴二審維持原判

去年4月，西安市法院作出判決。程橙父母認為業主多次以等言語刺激程橙，致其含恨自殺。而業主的律師認為其言行與程橙的死亡沒有因果關係，程橙去世後業主承受了內心的煎熬及他人的責難，業主才是真正受害者。

法院認為，業主與程橙在協商過程中，對其進行辱罵和挖苦，給程橙的心理和精神造成極大困擾，其言行違反公序良俗。

二人的聊天記錄。（都市快報）

最終法院判業主賠償共計194643元。業主不服判決結果提起上訴，近日西安市中級人民法院經過二審，駁回業主上訴，維持了原判。

2023年法院判決。（大風新聞）

業主指法院道德綁架 家屬指至今未道歉未賠償

業主表示，想不通女孩自殺為啥要讓他來承擔責任。今年6月6日，他表示要申請再審，他說，「罵人是她先罵的，是她不遵守合同，她應該給我道歉，不能人不在了都是她對，法院判決是道德綁架。」

程母則稱，房東至今沒有道歉。且判決生效十日內，房東依舊未支付賠償金。目前，他們已經向法院申請強制執行。