王立強申請澳洲庇護遭拒恐遭遣返：自稱中國間諜、綁架港書商李波

據澳媒每日電訊報（Daily Telegraph）報道，流亡澳洲自稱「中國間諜」、聲稱曾在香港、台灣從事特務工作的王立強向澳洲申請政治庇護遭拒絕，恐怕面臨遭遣返回中國的命運。



報道提到，澳洲法庭指出，王立強因涉嫌詐欺澳洲公民，因此即使「有充分理由」認為他回國的下場堪憂，仍無法同意他的庇護申請。



2019年，王立強接受澳洲第九頻道（Nine Network）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，稱他曾在香港、台灣替中國政府從事特務工作。

王立強自述，當時自己曾參與2015年香港銅鑼灣書店股東李波等人的綁架事件，以及滲透香港大學校園。他也表示，自己曾竊取軍事機密，更被指派協調網軍去操縱和干預台灣選舉，他逃往澳洲後一直停留在當地，希望尋求政治庇護。

王立強案引發國際輿論關注，上海公安則發出通報，稱王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員，且曾於2016被控詐騙罪，在福建光澤縣人民法院接受審判。中國外交部當時批評，澳洲媒體「極盡對中國造謠抹黑」。

據澳媒報導，澳洲法院裁定王立強曾對華裔雪梨商人Xin Filip Shu，犯下嚴重詐欺罪後，他的難民庇護申請已無法過關，澳洲若拒絕將他的旅遊簽證轉成難民簽證，王立強可能將被驅逐出境。澳洲法院曾稱，王立強有「充分理由」擔心自己回到中國可能發生不測。

《環球時報》則分析，澳媒說法可看出王立強被拒絕主要有兩個原因，其一是因為他欺詐澳洲華人的錢財，其二是因為他的間諜故事無法查核。

王立強案累港富商向心滯台1142天

此外，據台媒報道，2019年王立強在澳洲爆料間諜案時，稱香港富商、中國創新投資公司主席向心是「中共在港台地區的情報工作負責人」，向心、龔青夫婦當時人正好在台灣，2人被列為《國安法》發展組織罪被告，並限制出境。自2019年11月26日遭限制出境、滯台至今（1月10日）已1142天。

向心夫婦被台灣限制出境出海。（中國時報）

2021年初台灣檢方認定向心等2人在共諜案裡罪證不足，不予起訴，但另以2人涉嫌隱匿中國大陸國太公司吸金贓款港幣2億300萬元，來台購買北市豪宅，改依洗錢罪起訴。台北地院一審判2人無罪，檢方提上訴，案件由高院審理中。

台媒《中時電子報》稱向心夫婦由「烏龍共諜案」變成「洗錢案」，洗錢案一審判2人無罪，目前在台灣高等法院審理中；2人共諜案雖獲不起訴，台灣高檢署2022年1月發回北檢續查，檢方查了快1年，也無下文。

2022年底，向心在庭訊後說，他被限制出境停留在台灣3年，恨不得現在馬上進入審理程序，讓案件可以早日結束。