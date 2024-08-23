AI帶動台灣經濟增長　惠譽預測今年成長率躍升至4%

惠譽信評（Fitch Ratings）22日發布最新預測，受惠於全球人工智能（AI）產業的迅速發展，台灣今年的經濟成長率預計將從去年的1.3%大幅上升至4%。惠譽指出，AI技術的進步已帶動台灣高科技產品出口激增，尤其是對美國的出口量更是同比增長了62%，使美國20多年來首次超過中國大陸成為台灣最大的出口市場。



惠譽信評亞太區主權評等主管湯馬斯（Thomas Rookmaaker）在記者會上表示，半導體市場的復蘇及全球供應鏈重組的趨勢，將進一步推動台灣的經濟成長。不過，湯馬斯也提醒，隨著美國大選臨近，台灣經濟可能面臨變數。若美國前總統特朗普（Donald Trump）當選並實施其所言的對中國課徵60%關稅的政策，包括台灣在內的其他國家與地區也可能被課徵約10%的關稅。惠譽預計，這一情況將導致全球GDP下降0.4%，而台灣的GDP則可能減少0.8%。

此外，惠譽還警告，若中美之間因關稅問題引發更大規模的報復措施，全球經濟將進一步下滑，台灣的經濟成長可能從2025年預測的2.7%下降至1.7%。

中美貿易戰以來，美國對中國企業和個人的制裁愈加頻繁。（視覺中國）

惠譽信評上周確認台灣的評等為AA，展望穩定，主要基於其強勁的外部資產負債表、穩健的財政管理及具競爭力的經營環境。然而，作為一個依賴出口的小型開放型經濟體，台灣仍容易受到外部需求及兩岸關係緊張的影響，其人均收入也相對低於其他AA評等區間的經濟體。

除了高科技產業的亮眼表現，惠譽信評亞太區企業評等資深副總經理黃筱婷指出，台灣的傳統產業未來可能面臨資本支出壓力、供給過剩壓力，以及美國貿易政策轉變的潛在風險。她認為，能源轉型趨勢下，鋼鐵、建築材料及公用事業等高碳排放產業將面臨較大的轉型挑戰，這可能會導致公司負債率上升，進而降低財務靈活度。