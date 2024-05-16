蔡英文執政8年　台灣平均經濟增長率3.15%　居亞洲四小龍之首

台灣行政院長陳建仁周四（16日）主持任內最後一次行政院會，院會中通過蔡英文政府執政8年施政成果報告案。行政院指出，台灣8年來平均經濟增長率達3.15%，居亞洲四小龍之冠。



行政院報告指出，政府推動六大核心戰略產業、5加2產業創新、投資台灣三大方案，優化投資環境，促使經濟、出口持續成長，8年來平均經濟增長率高達3.15%，居亞洲四小龍之首，GDP累計增加27兆元(新台幣．下同）。同時，台灣推動能源轉型，目前再生能源發電量較2016年大幅增長110%，邁向能源自主、環境永續，同時促進產業發展及科技創新。

行政院又指，為讓全民共享經濟成長果實，政府連續8年調整勞工基本工資，月薪由2萬8元調升至2萬7470元，時薪由120元調升至183元；軍公教調薪3次，累計調幅達11.4%，推動軍公教年金改革，促進年金財務永續，實現世代正義。此外，社會住宅直接興建加上包租代管20萬戶將於今年底達成，推出300億元中央擴大租金補貼專案及中產以下房貸戶支持專案，大幅減輕民眾生活負擔。

陳建仁表示，儘管台灣面臨中美對抗、百年大旱、新冠疫情、烏俄戰爭、氣候變遷、通貨膨脹以及國際能源價格高漲等國內外嚴峻威脅挑戰，但中央、地方及全體人民齊心共同努力，攜手打造「溫暖而堅韌」的台灣，並繳出亮麗成績單，獲多項國際評比肯定，讓世界看見台灣。而行動創新AI內閣將在20日上路，他請各部會在既有施政成果持續努力，傳承交接，讓政府無縫接軌。