Toyz入獄後再出新片　模仿《周處》阮經天剃頭　崩潰痛哭畫面曝光

知名實況主Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣大麻煙彈，遭台灣法院判處4年2月有期徒刑，並在16日上午前往台中監獄報到服刑。不過，Toyz的官方YouTube頻道仍在17日發布「偉健除三害」影片，除了與朋友們模仿電影《周處除三害》片段外，就連女友篠崎泫也難得「獻聲」送別。



Toyz的YT頻道在發布一部標題為「偉健除三害」的影片，並邀請網紅蹦闆、蕾菈等5名好友，一同模仿《周處除三害》中主角陳桂林在加入「尊者」林祿和所創之教會時的淨身儀式橋段。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從影片中可以看到，Toyz跪在地上任由5名好友「鞭打」，同時與眾人一起懺悔喊話「我是罪人」、「我危害人間」、「我辜負蒼生」等語，之後蹦闆還接獲蕾菈遞來的剪刀，親手幫Toyz剪髮，讓他崩潰地跪趴在地痛哭。

值得一提的是，Toyz的女友篠崎泫也特別客串演出，並在難得自彈自唱《周處除三害》插曲《新造的人》。另外，片尾還貼上斗大的「珍重再見」字幕，象徵Toyz向廣大粉絲們道別。

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影片曝光後迄今，已經吸引超過38萬人點閱觀看，許多粉絲也留言表示，「流量鬼才，壓榨自己的價值到最後一刻」、「太狠了！編號3469還有心情做效果」、「不愧是椅子哥，進去了還能再次煽動大家的感情」、「我合理懷疑椅子進去前已經拍好接下來四年要放上來的所有影片了」、「等椅子出來，變成更好的椅子」。

篠崎泫在影片尾聲自彈自唱《新造之人》，替Toyz送別。（影片截圖）

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