Toyz劉偉健販毒入獄將滿1個月　女友篠崎泫被目擊與劉母一同探監

實況主Toyz（劉偉健）因販賣大麻煙彈遭判刑。



上個月16日入監服刑，而他入獄前開直播，正式認了女友篠崎泫。

篠崎泫（IG@hsyan0625）

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而據「ETtoday星光雲」報導，篠崎泫近日被目擊與Toyz媽媽一起去探監。

對照Toyz早前入獄後就是女友和媽媽相依為命，2人宛如「母女」行動。

此外，在Toyz與篠崎泫認愛後，愛的越來越大方，日前還透露收到「45頁手寫信」，稱花了2小時才看完。

雖未提到男友，但被認為就是Toyz寫的。

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實況主Toyz（劉偉健）20日晚間到網紅超哥的餐廳用餐，開直播評論嫌醋飯難吃，最後遭到超哥當街痛毆。22日晚間他發文曝事發經過，也揭為何自己沒有還手的原因，還有驗傷單、傷勢的照片。（Facebook@Toyz）

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