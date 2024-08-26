台灣人對中共情感創歷史新低　反感情緒達1368萬人

兩岸關係持續低迷，台灣民意基金會今（26）日公布最新民調顯示，台灣人對中國共產黨的情感溫度創下新低，平均僅為17.31度，屬於「極冷」狀態。根據這次調查，88%的台灣人對中國共產黨持反感或無感態度，這意味著超過1700萬台灣成年人對中共持負面情緒，其中約1386萬人表示反感，超過1200萬人更是強烈反感。



台媒《聯合報》報道，在這次調查中，受訪者被要求用0到100度的範圍表示對中國共產黨的感情溫度。結果顯示，僅有4.1%的台灣人對中共感情溫度高於50度，71.1%的受訪者感情溫度低於50度，平均僅有17.31度，較2022年10月解放軍環台軍演後的20.25度大幅下降，創下歷史新低。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，當前台灣人對中國共產黨的感情已接近「心死」，兩岸之間雖地理距離僅126公里，但心理距離卻遠達十萬八千里。游盈隆進一步分析指出，即便是過去較為親中的外省族群和國民黨支持者，對中國共產黨的感情溫度也分別僅有21.57度和25.33度，遠低於冰點。

此次民調在8月12日至14日進行，涵蓋全台20歲以上成年人，採用市話與手機並用的雙底冊抽樣，共計有效樣本1075人，調查結果誤差約在正負2.99個百分點內，具有較高的代表性。