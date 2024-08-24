巴黎奧運期間拒掛中國國旗　長榮集團致歉：認同九二共識反對台獨

位於巴黎的台資酒店——長榮桂冠酒店（Evergreen Laurel Hotel），奧運期間在大堂內懸掛了各國國旗，但當中的中國國旗疑似被酒店管理人員下令剪掉，事件引發廣泛關注。及至周五（8月23日），長榮集團就事件發表聲明致歉，稱集團認同「九二共識」及反對「台獨」。



巴黎長榮桂冠酒店掛滿奧運各國旗幟，唯獨缺少五星旗。（抖音影片截圖）

聲明指，長榮集團認同「九二共識」及反對「台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發先生，生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他也認為「九二共識」及反對「台獨」才是兩岸對話的基礎，並曾表示自己是台灣人也是中國人，「台灣獨立」勢必會導致兩岸關係動蕩，強調百姓生活安定才是最重要的。

聲明也指出，2016年張榮發辭世以來，長榮集團一直遵循及落實他的兩岸關係理念，因為唯有建構和平、穩定、和諧的兩岸關係，才能創造良好的經濟環境和安定無虞的生活，增進兩岸同胞福祉。

張榮發也曾於2008年汶川地震及2013年雅安地震，捐贈美金一千萬元援建多所希望小學及衛生院等工程，並在清華大學、北京大學設立清寒助學金。

長榮航空。（網上圖片）

此前，長榮桂冠酒店8月15日曾在上海長榮桂冠酒店微信公眾號發布聲明，回應「巴黎長榮桂冠酒店拒掛中國國旗」一事，稱該酒店對於此事處理思慮有欠周全，造成部分住客觀感欠佳與各界之關切，深感抱歉，會持續加強相關人員之教育訓練，以避免日後類似情況再度發生。

中國駐法國大使館8月20日對事件發聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。相信只要海內外中華兒女團結一心，弘揚愛國精神，共擔民族大義，祖國完全統一的正義事業定當實現。

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據此前報道，內地旅行博主「張教官的有趣人生」日前預訂巴黎長榮桂冠酒店的住宿，惟到達酒店之後卻無意間發現，酒店大堂內懸掛了各個奧運參賽國國旗，但唯獨漏了中國國旗。博主見狀表示自己可以提供同樣尺寸的國旗，要求懸掛但被拒絕，最終博主當場退房。

該酒店的中國籍廚師介紹，原本有懸掛中國國旗的，但遭來自台灣的蘇姓總經理下令剪掉，他多次提出抗議也無效。該廚師又介紹，巴黎長榮桂冠酒店的入住客人，最少60%至70%是中國人。