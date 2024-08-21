巴黎長榮酒店拒掛五星旗遭抵制　駐法使館讚許僑界「愛國義舉」

巴黎長榮桂冠酒店因拒絕懸掛五星旗，日前遭內地網紅「踢館」引發爭議，駐法國大使館20日首次就此事件發表聲明，對旅法僑界的「愛國義舉」表示高度讚賞和堅定支持，並重申「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」。



事件起因於8月13日，內地網紅「張教官」在抖音上批評巴黎長榮桂冠酒店未在奧運期間懸掛五星旗，隨即引發廣泛關注和抵制。隨後，法國多個親北京僑團聯合發聲，譴責該酒店的行為傷害了華僑華人的情感，並冒犯了中國的國家尊嚴。

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在事件發酵後，內地多間網絡平台下架了巴黎長榮桂冠酒店的訂房服務。酒店方面則迅速發表道歉聲明，承認在處理該事件時「思慮有欠周全」，並希望此事不會影響兩岸人民的情感。

8月15日，長榮桂冠酒店在其上海分店的官網發布道歉聲明。（長榮桂冠酒店官網）

與此同時，長榮桂冠酒店事件進一步引發部分內地網民對國際上涉及兩岸問題的標示情況的關注。《北京日報》20日報道，一些內地網民發現日本文具品牌「hobonichi」在其海外宣傳海報中，將「中國」與「台灣」並列展示，隨即引發網民憤怒。該品牌在壓力下修改了海報，並發表道歉聲明稱，「因國家地區及城市的文字表現給大家帶來了誤解」。

據了解，該日本品牌社交平台有30餘萬粉絲，在內地電商平台經營官方旗艦店，店鋪有24萬粉絲，單件商品最高銷量近萬單。《北京日報》警告，「如此『吃飯砸鍋』，不肯表明『一個中國原則』這一基本共識，玩火終將自焚！」。目前該品牌在上海、成都、廣州的線下活動都已取消。