王以太因「中國台北」宣傳無法赴台　主辦方喊冤　陸委會再回應

內地知名饒舌歌手王以太原定於9月14日在台北舉行「Love Me Later」演唱會，儘管門票早已銷售一空，卻因宣傳材料中出現「中國台北」字樣，遭到台灣陸委會及相關機關認定違反《大陸地區人民進入台灣地區許可辦法》，依法不予入境許可。事後，主辦方回應指宣傳過程合法並提出質疑。對此，陸委會周二（27日）再強調，政府對兩岸交流活動有原則，即不得發表或宣傳貶低台灣，若違背對等尊嚴，主管機關得不予許可入境。



據早前報道，王以太的台北演唱會原計劃於9月14日晚間19:30在台北信義劇場Legacy Max舉行，售票網站顯示新台幣2900元的VIP前區票與2300元的GA票早已售罄。然而，當王以太的一張宣傳照片在網上流傳時，隨即引發軒然大波。該照片顯示「下一站：中國台北」的站牌背景，這一宣傳方式被許多人認為有矮化台灣地位之嫌。

王以太的宣傳照後方擺著「下一站：中國台北」站牌。（小紅書）

據悉，王以太的主辦單位甚至在未經主管機關審核批准的情況下提前開始售票，這一違規行為令問題更為複雜。如今，票雖已售完，但入境申請未獲批准，演唱會面臨取消可能，讓眾多粉絲失望不已。

對此，主辦方發表聲明，指是次台北演唱會所有活動文宣及售票頁面上，都只有使用台北站作為文案，並無矮化台方行為，並指含有「中國台北」四字的照片並非主辦方台北專場官方宣傳，僅是中國大陸雜誌的拍攝。聲明還質疑陸委會實際審核藝人來台的標準，以及「封殺」的標準為何，「期待政府給我們一個透明、一致且可執行的標準，令台灣演唱會不至於無所適從」。至於「先賣票、後申請」的狀況，主辦方表示售票過程均無不法，文化部、移民署從未提出異議，表示「真的好冤枉」。

王以太是內地知名饒舌歌手。（小紅書）

而陸委會則回應表示，為建構兩岸健康有序的交流，政府對相關交流活動有一致明確的原則，即不得發表或宣傳貶低台灣地位，「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」已有明文規範，若有違背對等尊嚴者，主管機關得不予許可入境。另針對是類中國大陸人士申請來台進行展演活動，政府並不會以是否先售票，作為審查之考量。主辦單位若在未獲許可前售票，應自行承擔風險及後續責任。

陸委會並提到，當局一向歡迎中國大陸藝人來台表演交流，又透露年初至8月以來，經許可來台從事演唱活動申請案有40件，來台中國大陸藝人逾120人次。