林依晨內地節目自稱「成都人」　學者：為在中國買「政治保險」

台灣知名演員林依晨近日在內地真人秀節目《心動的信號7》上自稱「成都人」，引發台灣輿論的廣泛關注和批評。當節目中提到有來賓來自成都時，林依晨立即舉手高喊「我是成都人」，此舉在台灣引發爭議，有學者認為她此舉是為了在內地市場取得「政治保險」。



綜合台媒報到，林依晨在節目中被問及是否會說四川話時，她苦笑著表示「不會」，並解釋說，從小經常聽爺爺說四川話，因此對四川話有種親切感。

台灣演員林依晨在內地真人秀節目《心動的信號7》錄影，一聽到有來賓來自成都時，她馬上舉手高喊「我是成都人」。（騰訊）

節目播出後，不少台灣網民對此表示不滿，有人甚至將林依晨的維基百科出生地由「宜蘭縣」改為「出生於宜蘭縣，但自稱中國成都人」。同時，許多內地網民也對此感到驚訝，紛紛表示「第一次知道她祖籍成都」、「原來林依晨是成都妹呀」、「一直以為她是台灣人」。

林依晨投身演員生涯多年，被讚「零負評女神」。（林依晨微博圖片）

針對此事，台灣智庫諮詢委員吳瑟致向台媒《自由時報》表示，林依晨的表態可能是出於對內地市場的重視，透過這樣的言論來取得「政治保險」。吳瑟致指出，不僅僅是林依晨，諸如五月天之前在內地舉行演唱會，就刻意講出一些符合中國意識形態的用字遣詞，輔以如今在內地賺錢的風險正在增加，許多依賴內地市場的台灣藝人都會採取符合官方期望的「政治符號」，以增加在內地的發展機會。

話題「阿信 我們中國人」登上微博熱搜，引發網民評論：

儘管近年越來越多的台灣藝人進行政治表態，但吳瑟致認為這種行為對一般民眾的影響已經有限，無法改變台灣社會對中國大陸的整體觀感。吳瑟致指出，目前中國大陸經濟條件不佳，台灣藝人在內地的發展機會已經不如以往，因此對林依晨的言論不必過度解讀，這可能只是一時的反應，對其長期發展並無太大影響。