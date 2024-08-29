假帳風波延燒　柯文哲鞠躬道歉宣布請假三個月　接受黨內外調查

台灣民眾黨主席柯文哲因近期陷入政治獻金申報不實的爭議，今（29）日下午召開記者會，公開向支持者鞠躬道歉，並宣布請假三個月，暫時卸下黨主席職務，以便接受黨內外的調查。此次爭議涉及柯文哲競選團隊在今年台灣總統大選期間的多筆政治獻金帳務問題，部分款項被指「漏報」或「虛報」，引發社會各界關注和批評。



綜合台媒報道，柯文哲在記者會上強調，他將承擔最大的責任，並希望透過請假方式，確保調查過程的公正性。他表示，自己需要時間反省和檢討過去十年的努力，並強調「一人政黨出發，不會一人政黨結束」，到場的小草們並鼓掌、喊「阿北（阿伯）加油」。

綜觀這宗政治獻金風波已持續發酵近一個月，民眾黨為此成立「善後小組」，由時任競選總幹事黃珊珊負責查帳和處理相關事宜。隨後，民眾黨中評會決議對黃珊珊停權三年，並開除時任競選財務長李文宗及會計師端木正則的黨籍。

此外，柯文哲還被曝出使用選舉補助款4300萬（約合1050港元）購置個人辦公室，並將其登記在個人名下，引發外界對其行為的質疑和批評。面對連環爆出的醜聞，柯文哲決定請假黨主席三個月，以平息外界的質疑並讓調查更加透明。

事實上，台北政壇28日已有「逼宮柯文哲」聲浪，傳出柯文哲有意請假「暫別黨主席」，並自請中評會調查，主席代理人選則有立委黃國昌、中央委員會指定委員林富男。

據了解，請假後的柯文哲將自請民眾黨中評會的調查，甚至接受第三方的審查，以確保調查結果的公正性。柯文哲表示，他在黨主席位置上，黨內不方便調查，「希望可以下來，讓他們調查公正沒有壓力」。