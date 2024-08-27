柯文哲金流爭議一波三折　逾千萬選舉補助款豪掟商辦　支持度崩跌

台灣民眾黨主席柯文哲尚未自台灣總統大選政治獻金泥淖脫身，本月26日又被爆出用新台幣4300萬元（約合1052萬港元）購置商業辦公大樓，且其所涉及的京華城土地開發案相關事證也對他不利。



台媒《美麗島電子報》26日公布的民調顯示，相比2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時，現今69.1%民眾不相信柯文哲，還信任柯文哲的僅有23.4%；同時，民眾對民眾黨的反感度高達65.3%。

柯文哲坦承，有用三分之二大選補助款購置個人辦公室。他強調，民調起起落落，等他們把政治獻金等事情解釋清楚後，情況就會改善。

柯文哲（右）支持者的黏著度令外界感到意外，但民粹主義起家的柯文哲，對年輕人吸引力能維持多久，將是對他的考驗。（柯文哲競選辦公室提供）

民進黨籍台北市議員林延鳳同於26日召開記者會，稱柯文哲5月10日購入立法院周邊價值新台幣4300萬元的商辦，質疑柯文哲錢從哪來，是使用政治獻金？選舉補助款？還是收受不明金主捐獻？並呼籲檢調儘速展開調查。

柯文哲接受媒體訪問時表示，民眾黨規定，選舉補助款三分之一交給黨中央，三分之二歸個人使用，故參考其他以前總統候選人的例子，設立個人使用的辦公室。

不過，台灣前總統馬英九的選舉補助款是由國民黨領取；前總統蔡英文辦公室強調，不曾用選舉補助款購置不動產。現任總統賴清德選後將補助款分三等分，分別捐公益、提供創黨黨員生活弱勢照顧以及依照規定回捐給民進黨；國民黨總統候選人侯友宜全數給國民黨中央黨部，用於黨務支出及支付黨工薪水。

依照《總統副總統選舉罷免法》第41條規定，「政黨推薦之候選人其補貼費用，應由該推薦之政黨領取」。

2024台灣大選總統辯論會於2023年12月30日下午登場，民進黨候選人賴清德（左）、國民黨候選人侯友宜（中）、民眾黨候選人柯文哲（右）三人交鋒。（台北市攝影記者聯誼會提供）

另外，柯文哲在台北市長任內將京華城改建案容積率，從560%暴增至840%，涉嫌圖利京華城，當時擔任台北市副市長彭振聲因此案遭檢方以涉犯《貪汙治罪條例》限制住居出境。

彭振聲26日應邀出席台北市議會京華城案調查小組會議。會後國民黨議員游淑慧和民進黨議員許淑華轉述，彭振聲稱是受柯文哲交辦，才會組成專案小組研議辦理，但關鍵的公文並不敢簽，敏感的部分也不便回答。

柯文哲因政治獻金案迄今說不清楚，加上他的妻子陳佩琪看豪宅，京華城案官司也很難善；如今又爆出違法使用選舉補助款購買個人辦公室，形象大崩跌，連帶也讓該黨的支持者嚴重流失。

《美麗島電子報》民調顯示，民眾對民眾黨的好感度從7月的31.6%陡降9.7%，僅剩下21.9%，而反感度則從49.6飆升至65.3%。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

