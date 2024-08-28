柯文哲被判政治死刑　台灣民眾黨慘遭連根拔起

柯文哲政治獻金案繼續延燒，在被曝多起假賬遭檢調部門搜查後，近日又遭連續曝光，包括拿4300萬新台幣現金購買台北市林森南路商辦，其妻陳佩琪7月份去看台灣立法院附近的上億新台幣豪宅等。



針對相關指責，柯文哲稱他和妻子本來就夠錢購買豪宅，不用裝窮，並辯稱是以個人選舉補助款購買辦公樓，其補助款乃參照其他黨的慣例，三分之二可歸個人，他是用這筆錢為購買了辦公室。柯文哲在今年台灣總統大選拿到369萬466票，獲得約1.1億元新台幣的選舉補助款，依據這一說法，有逾7380萬元新台幣進了個人口袋。

而與之形成對比的是，民進黨總統候選人賴清德和國民黨總統侯友宜並沒有說會將競選補助款收歸個人，且民眾黨當時對外聲稱補助款都會用在政黨營運、公益等方面。若再往前追溯，台灣前總統馬英九的選舉補助款是由國民黨領取；前總統蔡英文辦公室強調，不曾用選舉補助款購置不動產。

台媒因此諷刺柯文哲，稱此舉可謂真正「超越藍綠」，柯文哲長期經營的「清廉誠信」「跳脫藍綠」「平民窮人」等人設也因此徹底崩塌，相當於被判政治死刑。

柯文哲所創台灣民眾黨支持率變化。（美麗島電子報）

除輔選款使用爭議外，另一樁與柯文哲擔任台北市長期間經手的建案也暴露出來。柯文哲當時的台北市副市長彭振聲8月26日出席台北市議會「京華城容積違失案」專案調查小組訪談會議。據調查小組成員、民進黨議員許淑華會後受訪表示，彭振聲承認該案是由柯文哲交辦，市政府才會成立專案小組幫忙「京華城」研議容積率調整，而該案容積率調整並無法源依據，因此不排除柯文哲從中有舞弊圖利建商的可能。

而在柯文哲案爆發之前，全台唯一民眾黨籍地方首長、新竹市長高虹安遭控立委任內期間涉貪助理費用、詐領公款指控，已經被台北地方法院一審判處7年4月徒刑。

另一方面，在政治獻金案中，為應付檢調與輿論壓力，為儘快止損，柯文哲在此前已經被迫對其核心助手黃珊珊開鍘，要求黃辭去民眾黨中央委員職務、停權三年；時任競選財務長李文宗和會計師端木正則被開除民眾黨黨籍。

糟糕的是，此舉不僅未能有效止損，反而坐實了外界指責。自從政以來，柯文哲一直靠宣揚「跳脫藍綠」，期待走出台灣政治的「第三條路」圈粉，如今弊案不斷爆發，人設崩塌，其一手創辦的台灣民眾黨也被連根拔起，面臨創黨以來的最嚴峻挑戰。

調查還在繼續，雖然目前還無法斷定柯文哲是否會步原海基會董事長鄭文燦後塵「入獄在望」，但也不能排除此可能。根據台媒《美麗島電子報》8月26日公布的最新民調顯示，在政黨好感度方面，柯文哲民眾黨的好感度21.9%，相較上月暴跌了9.7個百分點；反感度方面，相較於上月49.6%，爆增15.7個百分點來到65.3%，為該黨創黨以來最高。