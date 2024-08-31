台安全部門：大陸鎖定台青「首來族」　籲勿連當地wifi免黑客入侵

周四（29日），台灣的國安單位表示，大陸近期積極鎖定台灣青年第一次赴陸的「首來族」，提醒赴陸台灣民眾避免討論政治性、宗教性議題，也避免拍攝港口、機場或軍事設備，並且不要隨意連結當地無線網路，避免手機遭黑客入侵。



近期，輿論質疑網紅受招待赴新疆旅遊情形，對此，國安單位不評論個案，但就表示近期北京當局有進行一系列邀請或招待台商及年輕網紅赴新疆的安排，意圖幫當局洗白，為新疆呈現正面形象或不再提其負面作為，而除了針對台企及台灣網紅之外，也包含其他國家的網紅。

國安人士指出，近期大陸積極鎖定台灣青年第一次赴陸的「首來族」，比以往採取更加軟性的統戰手法吸引台灣年輕人赴陸旅遊、參與交流團，甚至在當地就學、就業。然而，國安人士提醒，台灣年輕人在充滿言論自由的地方成長，任何議題都可以不受限制在各平台討論、發表意見，但在大陸務必高度謹慎。

國安人士建議，赴陸台灣民眾要避免在社交平台討論政治性、宗教性等議題，也避免拍攝記錄如港口、機場、軍事設備相關的影像，以免被無端羅織罪名。另外要注意保護個人資料，切勿辦理當地證件避免洩露個資，也不要隨意連結當地無線網絡，以免個資遭到盜用或是手機資料被黑客入侵，甚至有個人數位足跡遭監控的風險。

早前，大陸宣布懲治台獨的「22條意見」，以及自7月1日起實施國安新規。台國安人士表示，相關規範及施行對象都相當模糊，大陸海關也可依片面的理由查驗個人手機等電子設備，提醒民眾務必注意相關風險，建議民眾審慎評估赴陸必要性，注意對岸國安紅線所帶來的風險。