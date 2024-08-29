柯文哲競選帳務醜聞｜民眾黨揭340筆漏報短報　金額高達473萬港元

台灣民眾黨主席柯文哲近期捲入政治獻金帳務申報不實的爭議，成為社會關注的焦點。8月29日，民眾黨召開「政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」，由時任競選總幹事黃珊珊親自說明此次帳務問題的查核結果。經過兩個禮拜的詳細查對，發現柯文哲競選團隊的帳務存在大量支出漏報與短報的情況，共計340筆，涉及金額高達新台幣1937萬5409元（約合473.2萬港元）。



綜合台媒報道，黃珊珊在記者會上首先說明善後小組的查帳過程。她指出，由於憑證目前均被檢調扣押，民眾黨只能依據副本和影印件進行對比核查。經過兩個多禮拜的努力，善後小組確認了210筆支出漏報，總額為1623萬9963元（約合396.6萬港元），另有130筆支出短報，涉及金額為313萬5446元（約合76.5萬港元）。這些帳目問題合計達1937萬5409元，成為此次政治獻金風波的重要一環。

柯文哲（右）支持者的黏著度令外界感到意外，但民粹主義起家的柯文哲，對年輕人吸引力能維持多久，將是對他的考驗。（柯文哲競選辦公室提供）

黃珊珊進一步指出，在查帳過程中，還發現競選總部有7筆支出被虛報，共涉及1916萬4311元（約合468萬港元）。這些虛報項目均為會計師自行調節，且未能提供任何實際支出資料。經查，競選總部留存的單據顯示，許多支出均未按規定申報，導致支出漏報和短報情況嚴重。她強調，這些支出均有實際用途，且與選務密切相關，無需進行虛報。黃珊珊承諾，民眾黨將向監察院補正申報，撤銷虛報金額，並更正相關漏報及短報內容。

針對內部機制的缺失，黃珊珊在記者會上詳細說明了五項問題。首先，競選總部的人力配置緊張，財務部門獨立運作，缺乏有效的監控和複查機制。其次，由於選舉期間追求效率，各部門請款流程簡化，財務部直接核銷，未進行嚴格審查。第三，政治獻金的收支憑證委外處理和上傳申報，過程中未進行複查，導致申報錯誤頻發。第四，會計師在申報前未進行全面檢查，而是直接進行餘額調節，這是導致虛報的最大原因。第五，經查發現，高達1900多萬的憑證未被上傳，這也是財務部未能複查而釀成的重大錯誤。

柯文哲所創台灣民眾黨受到政治獻金案牽累，近月支持率大跌。（美麗島電子報）

黃珊珊強調，民眾黨已深刻認識到此次帳務問題的嚴重性，未來將加強內部監控和審查機制，以避免類似事件再次發生。她同時表示，後續將請第三方會計師進行獨立查核，並在監察院完成最終申報，以確保帳務問題得到妥善處理。

此外，黃珊珊呼籲檢調單位儘速處理相關憑證，並將其歸還民眾黨，以便進一步進行會計師查核和申報工作。她表示，民眾黨將全力配合相關調查，確保所有帳務問題能夠得到公平公正的解決。

此次記者會標誌著柯文哲假帳疑雲的進一步發展，這場政治獻金風波已經對民眾黨的形象造成了一定影響。未來如何處理這一爭議，將是柯文哲和民眾黨面臨的重要挑戰。