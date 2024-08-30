柯文哲突遭搜查、妻子以證人身份約談　怒批：執政當局有何證據？

台北地檢署聯合廉政署今（30）日清晨突擊搜索前台北市長、現任台灣民眾黨主席柯文哲的住處，這次搜索與京華城容積率弊案有關。據悉，搜索行動於上午7時30分展開，歷經4個多小時後結束。柯文哲與妻子陳佩琪隨後被帶回廉政署接受進一步偵訊。



根據消息，柯文哲已被列為圖利罪被告，而他的妻子陳佩琪則以證人身分接受約談。預計在廉政署問訊結束後，兩人將移送台北地方檢察署進行複訊。

在被帶離住處前，柯文哲在門口短暫停下腳步接受媒體採訪，對於此次搜索行動表達了強烈質疑。他指出，這是台灣史上第一次有主要在野黨黨主席的住家、辦公室以及中央黨部被同時搜索。柯文哲受訪時強調自己非常坦蕩，「我知道我沒有問題，但執政當局有什麼證據要做這動作」？

柯文哲講完後，與妻子陳佩琪一起上車前往廉政署。過程中，也因現場相當混亂，一度引發媒體推擠。