京華城弊案｜柯文哲獲法院批准無保釋放　彭振聲裁定羈押禁見

台灣民眾黨主席柯文哲、台北市前副市長彭振聲，因涉及京華城弊案被捕。柯文哲因涉嫌貪污收賄、圖利罪，昨日遭（9月1日）檢方聲請羈押禁見。台北地方法院即晚召開羈押庭，至今日（9月2日）凌晨3時18分宣布法官裁定結果。對於檢方指柯文哲「犯罪嫌疑重大」，法院認為尚有不足，因此准其無保請回。連夜守在法院外面的支持者激動歡呼。柯文哲的妻子陳佩琪也激動落淚，稱柯文哲將親自向大家致謝。不過，北檢已表明將提抗告。



不過，同案彭振聲被裁定羈押禁見。根據法院早前說法，羈押禁見原因包括彭振聲犯罪嫌疑重大，所圖得之利益及賄賂金額均極為龐大。此外，被告有不據實陳述之情形，有與其他被告及證人有勾串之虞等。



2024年9月2日凌晨，民眾黨主席柯文哲無保請回步出台北地院後，向支持民眾發表談話。（聯合報圖片）

2024年9月2日，柯文哲獲法院裁定無保請回，妻子陳佩琪獲知後與支持者相擁歡呼。（聯合報圖片）

2024年9月2日凌晨，柯文哲獲法院准以「無保請回」，支持者振臂歡呼。（聯合報圖片）

支持者振臂歡呼 北院指柯嫌疑並不重大

台北地方法院於昨晚8時許召開羈押庭，經漏夜訊問，柯文哲深夜11時審問完畢；彭振聲則在今日凌晨0時43分結束。台北地院指出，法官需要撰寫裁定書，預定凌晨3點公布結果。大批被稱為「小草」的柯文哲支持者，連夜在法院外守候，最多曾突破500人。支持者對柯文哲免於羈押表現激動，不斷振臂歡呼，並高喊「北檢道歉」口號。

北院提出解釋，包括柯文哲並非都市計畫委員會（簡稱：都委會）與會人員，也不涉相關專業，未能確認被告知道20%的容積獎勵屬於違法； 檢察官所提出事證，尚存有其他合理解釋空間，尚未達到柯「有犯罪之高度可能性」之程度，因此諭知請回。

據指出，柯文哲由前特偵組檢察官、律師鄭深元，以及律師陸正義代表辯護，在約3個小時的訊問中，堅持否認柯文哲涉貪。

2024年9月1日，彭振聲因暈眩曾戒護送醫3個多小時，領藥後被送回到台北地方法院。（聯合報圖片）

彭振聲由律師李岳洋、黃品淞辯護，訴訟策略也相同，審問歷經約1個半小時，在法官公布結果前，均暫押候審室。

柯文哲被指台北市長任內涉及京華城弊案，周六（8月31日）凌晨0時30分自廉政署移送台北地檢署複訊，周日（9月1日）凌晨2時許遭當庭逮捕。台北地檢署表示，由於他拒絕配合訊問，加上犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人、滅證之虞，至下午向台北地方法院聲請羈押禁見。