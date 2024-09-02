京華城弊案｜柯文哲免羈押：這兩天遭壓迫凌虐　不明檢方搜索目的

台灣民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，9月2日凌晨3時許獲法院准以無保釋放，指其犯罪嫌疑並不重大。他步出法院後發表講話，稱這兩天受查期間，備受壓迫、凌虐，不明白檢方搜索目的是什麼。他強調，在台北市長任內從未過問容積率，直到卸任後才知悉提升至840%這件事。



2024年9月2日凌晨，民眾黨主席柯文哲無保請回步出台北地院後，與妻子陳佩琪相互擁抱。（聯合報圖片）

2024年9月2日凌晨，民眾黨主席柯文哲（左）步出台北地院，民眾黨立委黃國昌（右）在樓梯口迎接他。（聯合報圖片）

批評檢方未傳訊 強調未干涉容積率

柯文哲表示，若司法單位覺得有問題，可以用傳訊的方式，而非出動搜索，搜索台灣主要在野黨主席的住處、辦公室及中央黨部，他無法了解這些目的是什麼。

柯文哲又稱，檢方查扣電腦硬碟，拿裡面的資料編故事，這兩天極盡壓迫、凌虐。最後答辯時，他跟法官說，所有京華城840％容積率，當年曾公開展示、再轉送都市計畫委員會（簡稱：都委會），過程中基於對專業的信任，他作為台北市長完全沒有過問。

他進一步稱，市長不應過問單一個案，他也完全不了解840％容積率，直到卸任以後，今年3、4月，才第一次知道這件事。

柯表示，沒有任何證據證明他曾干涉容積率的決定，但檢方這兩天的詢問方式，令他已知道檢方態度明確。因此當最後答辯時，他請法官不要為難，也很感謝法官扛住了所有壓力，「謝謝法官扛住所有壓力，也謝謝在場所有群眾」，大家一起平安回家休息。

2024年9月2日凌晨，柯文哲獲法院准以「無保請回」，支持者振臂歡呼。（聯合報圖片）

2024年9月2日，柯文哲獲法院裁定無保請回，妻子陳佩琪獲知後與支持者相擁歡呼。（聯合報圖片）

檢方指控犯罪嫌疑重大 法院指說法不足

台北地檢署指柯文哲涉及貪污收賄、圖利罪，昨日向法院聲請柯文哲羈押禁見。台北地方法院即晚召開羈押庭，至今日（9月2日）凌晨3時18分宣布裁定結果。對於檢方指柯文哲「犯罪嫌疑重大」，法院認為尚有不足，因此准其無保請回。連夜守在法院外面的支持者激動歡呼。柯文哲的妻子陳佩琪也激動落淚。

不過，同案彭振聲被裁定羈押禁見。根據法院早前說法，羈押禁見原因包括彭振聲犯罪嫌疑重大，所圖得之利益及賄賂金額均極為龐大。此外，被告有不據實陳述之情形，有與其他被告及證人有勾串之虞等。