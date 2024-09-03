台偵破8中企在台私設據點　涉挖角、竊密半導體技術

台灣法務部調查局近日在一系列針對中國大陸企業在台非法挖角和竊取技術機密的行動中，偵破8家中資企業在台灣私設據點，由中國財政部基金投資的中國上海瀚薪科技也在台挖角工程師。



台媒《中央社》報道，自8月19日至8月30日，台灣調查局動員了來自台北、新北、士林及新竹地區的4個外勤處站，超過135人次參與行動，針對這些非法活動進行了全面搜查。此次行動共搜索了30個處所，並詢問了65名相關人員。

根據台灣法務部調查局今（3）日發布的新聞稿，指調查局長陳白立上任後宣誓維護國家安全，強力打擊中國對台灣竊密、挖角，確保台灣高科技領域競爭力，因此針對中企挖角高科技人才案件重點打擊，執行一連串的掃蕩行動。

據理了解，涉案的8家中企包括中國深圳市南方矽谷半導體股份有限公司、上海新相微電子股份有限公司、南京齊芯半導體有限公司、中國竹間智能科技（上海）有限公司、同方股份有限公司、成都銳成芯微科技股份有限公司、中國北方華創微電子裝備有限公司，以及中國上海瀚薪科技有限公司。

報道指出，這些企業被發現以各種非法手段在台灣挖角高科技人才，其中尤以中國同方公司和中國上海瀚薪科技公司的行為為甚。台灣調查局指出，中國同方公司由中共國有企業中核集團控股，該集團是中國從事軍工、核電、核燃料及核應用技術的主要企業。中國同方利用「假台資、真陸資」的手法在台灣成立公司，並私設據點，非法挖角了台灣設計研發團隊的近百名技術人才，企圖將台灣的先進技術帶回中國。

此外，中國上海瀚薪科技則接受了中國國家集成電路大基金的子基金，以及中國財政部中小企業發展基金的投資，透過境外空殼公司迂迴將資金引入台灣，從事第三類半導體功率元件的研發。該公司以碳化矽作為半導體材料，具備高效率及功率密度，廣泛應用於車用二極體、5G、衛星通訊功率放大器等新興技術領域。調查局警告，這類技術一旦流入中國，將對台灣的產業競爭力造成巨大衝擊。

中國北方華創微電子裝備有限公司同樣被發現涉嫌在台非法挖角半導體相關設備工程師，該公司主要為中芯國際集團、長江存儲科技有限責任公司等中國半導體國家隊提供高端設備，這些技術對中國提升其半導體自給自足能力至關重要。

調查局還揭發了中國成都銳成芯微科技公司的非法活動。該公司為中國唯一可提供全套超低功耗物聯網模擬IP解決方案的企業，採用「假僑外資、真陸資」的方式，在台設立辦事處，並為了規避查緝，要求在台員工將健保轉投保至工會或依附配偶投保，以此掩飾非法業務行為。

陳白立強調，這些中資企業在台的非法行為，不僅嚴重影響台灣高科技產業的競爭力，更對台灣的國家安全構成重大威脅。調查局將持續嚴厲打擊此類非法活動，確保台灣在全球高科技領域中的競爭優勢不受侵害。