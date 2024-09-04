柯文哲涉京華城案　高院撤銷原裁定他恐再被羈押　有支持者墮樓亡

前台北市長、民眾黨主席柯文哲，因為涉及京華城弊案，遭台北地檢署向法院聲請羈押禁見，但台北地方法院審理後，卻認為檢方指控柯文哲的「犯罪嫌疑不足」，裁定當庭無保請回。台灣民眾黨對此則表示遺憾，稱期望法官應秉持公正精神，依照證據認定事實，讓真相早日大白。



台灣檢方提出抗告後，高等法院認為台北地方法院仍有必要調查相關事證，4日撤銷原裁定，發回台北地院重新裁定，預計明日（5日）重開羈押庭。



台灣民眾黨主席柯文哲因涉京華城弊案，北檢日前依違背職務收賄與圖利罪向法院聲押禁見。（翻攝聯合報）

據此前報道，台北京華城容積率弊案爆發後，已經有包含前台北市副市長彭振聲、市議員應曉薇、威京集團董事長沈慶京、應曉薇助理吳順民等4人遭到聲請羈押禁見獲准。

台灣檢方認為弊案應與柯文哲有關，也發動偵查行動，並以柯文哲涉犯《貪污治罪條例》「違背職務收賄」、「圖利」等重罪、犯罪嫌疑重大，還有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

2024年9月1日晚上，台北地檢署外陸續有「小草」聚集，以聲援柯文哲。（翻攝聯合報）

台北地院最後諭知柯文哲無保請回，理由是因為檢方指控的重罪，並非「犯罪嫌疑重大」。

對於柯文哲無保請回，檢方隨即聲明抗告，緊急送交台北高等法院審理。高院審理後，認為北院讓柯文哲無保請回的裁定，針對部分理由調查不足，因此撤銷原裁定，發回台北地方法院重新裁定。

高院裁定稱：柯文哲積極介入京華城案

高院在裁定理由中指出，依照「同案被告彭振聲及威京子公司鼎越前董事長朱亞虎供述、證人都委會執行秘書邵琇珮證述，佐以朱亞虎與應曉薇相關對話紀錄、扣案被告隨身物品記載內容，再參酌朱亞虎受雇於沈慶京的目的、沈慶京行賄應曉薇犯罪嫌疑重大、柯文哲積極介入京華城案等客觀情狀，柯文哲是否如自己主張『相信具專業性且為多數決之都委會決議』，而對本案情節毫無所悉或未曾懷疑，仍有究明必要。」因此撤銷發回。

柯文哲有支持者遇網絡欺凌 跳樓身亡

據台媒報道，一位曾到台北地檢署聲援柯文哲的民眾黨黨員2日跳樓身亡。民眾黨3日回應指，該黨員在參與公民行動時遭言語欺凌，甚至將畫面放上網公審，對此嚴厲譴責，絕不姑息網絡欺凌。

2024年9月2日凌晨，民眾黨主席柯文哲（左）步出台北地院，民眾黨立委黃國昌（右）在樓梯口迎接他。（翻攝聯合報）

台灣警方調查指，一名黃姓男子疑從新北市永和區永和路某商業大樓頂樓墮下，猛力撞擊變電箱，頭顱破裂腦漿溢出當場死亡。

台媒報道稱，黃男是民眾黨支持者，曾到台北地檢署聲援柯文哲，還在現場與支持民進黨的網紅「四叉貓」劉宇發生肢體衝突、搶奪攝影器材，遭對方報警提告。

民眾黨發言人對此表示遺憾，指黃男積極參與該黨事務，至於為何輕生仍需進一步了解。該黨會協助家屬完成後續事宜，又呼籲支持者照顧好自己。