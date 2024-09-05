柯文哲涉圖利京華城案再開羈押庭　今早現身法院保持沉默

前台北市長柯文哲涉及京華城案，涉嫌圖利與違背職務收賄，台北地方檢察署先前聲押但未獲法院支持，柯文哲無保請回。然而，台灣高等法院在檢方提出抗告後，4日做出撤銷原裁定，今（5）日台北地方法院重新召開羈押庭，柯文哲一早9時15分已抵達法院，未有對外發言。



據了解，檢方指控柯文哲與前副市長彭振聲，於京華城開發案中涉貪，並認為兩人有勾串滅證之虞，因此提請羈押。台北地方法院此前認定柯文哲並未直接參與會議，且不具相關專業，因而未認定犯罪嫌疑重大，裁定無保請回。然而，彭振聲被裁定羈押禁見，雙方均提起抗告。

台灣高等法院審理後，認為仍需釐清柯文哲是否對案情毫無所悉，遂發回台北地方法院重新裁定。今日上午9時30分，羈押庭於台北地院刑事第15法庭開庭，檢辯雙方針對程序事項進行討論，包括檢方抗告書新增卷證資料、此部分卷證資料呈現方式及閱卷事項等，待程序處理完畢，將正式召開羈押庭，裁定結果預計今天下午出爐。

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綜合台媒報道，柯文哲今日一早7時10分走出家門，面對大批媒體等候，不禁脫口而出「這太誇大了」，時至9時15分，柯文哲正式抵達台北地院，隨後逕直走進法院，未有新的回應說法。

台北市中正一警分局表示，今日一早已有民眾在北院、北檢附近的愛國西路慢車道申准舉辦「司法正義」集會活動，轄區警方將派400名警力到場維安。