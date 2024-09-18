台灣疑食物中毒3死9急救　親友守靈吃死者生前留下「蝸牛小米糉」

台東一個部落18日（周三）凌晨傳出疑似食物中毒事件！至少12名患者食用過自製小米糉後出現嘔吐和抽搐，目前已釀3死，死者包括1名36歲女子，另有9人急救中。自製小米糉的食材包含蝸牛、竹筍以及豬肉等。



糉子內含有蝸牛、小米以及醃過的竹筍。（TVBS新聞網）

糉子內含有蝸牛、小米以及醃過的竹筍。（TVBS新聞網）

至少12名患者食用過自製小米糉後出現嘔吐和抽搐。（聯合報）

當地警方及衛生局人員前往農地收集檢體帶回檢驗。（聯合報）

台媒報道，事發於台東金峰鄉南迴線賓茂及壢坵部落。賓茂部落1名83歲老婦17日中午自行烹煮蝸牛和田螺等食材，包成蝸牛糉子做了10條，其後食用，約晚間7時身體不適，送醫後心跳終止，晚間宣告不治。

家屬原以為老婦是單純病死，找了30名親友替老婦守靈，一起吃死者生前留下的食物，怎料卻陸續發生抽蓄、嘔吐症狀。

台東消防局18日凌晨3時許接獲報案，指出賓茂及壢坵部落有多人陸續出現嘔吐、抽搐，患者分別送往多間醫院搶救，送醫過程中有患者失去呼吸心跳。醫院證實，1名36歲徐姓女子經過搶救後不幸身亡。而送醫患者中，年紀最小的才小學三年級。

患者均食用自製小米糉，食材含蝸牛、竹筍以及豬肉等。（中天）

蝸牛由男村民在農地撿拾

這些患者都有食用過蝸牛、田螺、小米糉、芋頭梗等食物，剩下的食物已經交給醫院進行檢測。當地衛生局表示，這宗疑似食物中毒案不排除可能和小米糉食材有關，目前已會同警方調查了解中。

當局追查出用來包進小米糉的蝸牛，是部落內一位李姓男村民在農地撿的，目前已經將他帶回調查釐清案情。