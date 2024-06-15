飲湯險喪命！深圳一家5口全中劇毒　醫院檢出這一植物｢偽裝高手｣

廣東人熱衷於煲湯、飲湯，但若不小心加錯食材，極有可能釀成慘劇。近日，深圳一家五口在家食用「黃花倒水蓮煲雞湯」後，出現嚴重中毒現象緊急到醫院求診，最終醫生在湯的樣本中檢測出劇毒物「斷腸草」。



深圳一家五口在家食用「黃花倒水蓮煲雞湯」後中毒。（示意圖片/影片截圖）

綜合內媒報道，近日，深圳一家五口在家中食用「黃花倒水蓮煲雞湯」。惟1小時後，5人均出現頭暈嘔吐、視物模糊等徵狀，遂帶住剩餘的湯緊急到醫院求診。

到醫院時，當中2人喪失意識，被即時送入ICU搶救，所幸搶救及時，目前已脫離危險轉入普通病房。而其他3人經過洗胃及其他治療，情況好轉已出院。

至於一家五口中毒的原因是什麼，檢測人員在湯樣本中發現俗稱「斷腸草」——鉤吻堿、鉤吻素己、鉤吻素子的成份，確認為「斷腸草」中毒。

醫生提醒，「斷腸草」是植物界的偽裝高手，每年都有誤食中毒的個案，大家要注意識別中草藥，謹慎使用來源不明的中草藥及製品，盡量從正規渠道獲取。

網民點睇：

「自己採的草還是買的呢。」

「廣東人還是忌口吧，少喝湯。」

「不懂草藥還是不要亂摘，很多草藥長的很像但是不一樣功效好。」

「如果當時有這醫術，那麽楊過和小龍女也不會愛的死去活來的。」

「感覺好多廣東人煲湯有點瞎煲湯，喜歡放一鍋藥材放上火的還有放下火的，不知咋下口。」

