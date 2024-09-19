台塑高管上海被「邊控」19天迄今未歸　台官方：已掌握但不便多說

台灣台塑集團一名高管近期在進入上海後，傳出遭到「邊控」，迄今長達19天無法返台，台灣陸委會於9月18日證實，台灣政府已掌握此事件相關訊息，考慮到案件涉及個人安全以及家屬的意願，暫不便公開詳情。陸委會強調，若接獲家屬求助，政府將會全力協助處理。海基會則表示，至今尚未接獲來自公司或家屬的協助請求，但若有需求，將提供相關諮詢與協助。



這宗事件引發了民進黨立法院黨團的強烈反應，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤對北京官方侵犯台灣民眾權益表示抗議，並呼籲中國大陸應確保在陸台商和兩岸交流人士的安全。她指出，中國大陸應基於善意，保障人權，維護台灣人在中國的經商、學術和文化交流活動。

台媒《聯合報》引述台灣律師李永然和吳任偉說法指出，由於中國大陸經貿政策和法令的快速變化，加上地方保護主義盛行，台商在中國大陸的投資過程中，若未能掌握最新情況，可能遭遇「邊控」或更嚴厲的法律措施，如拘傳、監視居住等。這次台塑高管事件再次讓人關注在中國大陸經營的台商所面臨的法律風險。

此外，過去也曾有類似事件發生，例如2019年台商李孟居在入境深圳後失聯，被指控「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」而遭到逮捕，最終被判刑1年10個月。即便刑期屆滿，仍因被剝奪政治權利，直到2023年才得以離開中國大陸，返回台灣。

另根據海基會統計，自1991年至今，該會共受理超過9000件台商申訴案件，其中涉及人身安全的案件超過5000件，財產法益相關案件超過4000件。