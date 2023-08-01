台商李孟居還原大陸被查經過：搜出聲援香港及長榮罷工卡片後遭逮

台商李孟居因被指是台諜而在大陸被判刑1年10個月、剝奪政治權利2年，期滿後已於7月24日順利離境中國，前往日本。近日，他在YouTube開頻道發聲，還原事件經過，指整件事源於幾張聲援長榮空服員罷工的小卡片，又透露自己直到現在仍有些創傷後壓力症候群（PTSD）問題，將先暫留日本，尚未敲定何時回台。



7月30日，李孟居上傳個人自述影片到頻道「自由的空氣」，對外界近4年的關心、聲援表達感謝，並闡述個人近況。他稱，很開心「回到自由世界」，從過去4年失去自由、很緊繃、很痛苦、很無助的心情中完全釋放開來，但就指過去這段時間的遭遇留下心理創傷，直到現在仍有些PTSD問題，故想在日本待一段時間把問題解決，再以最好的狀態跟大家見面。

他又還原事發經過，據指，其2019年8月安排了一趟到深圳的差旅，當時正值香港反修例示威的高潮。8月18日，他到達香港，翌日前往深圳與當地同事會面、拿樣品、開會，20日中午再過深圳海關準備轉香港機場離境，結果突然遇到非常嚴格的行李檢查。當時，邊檢人員在其行李中找到5張關於「香港加油」的卡片，以及一批聲援長榮空服員罷工、上面印著「愛、和平、包容、溝通」等字樣的粉紅色小卡片，那些卡片似被認為是反修例示威的相關文宣，於是自己就被很粗暴地逮捕了。

他進一步稱，當時他先被以卡片羅織罪名，之後當局又把在旅館拍的照片弄成國家秘密，照片就是當時世界頭條新聞報導的情景，如此，他整整將近4年回不了家。他強調自己不是所謂的台灣間諜，只是一個路過的路人，一個好奇的路人，事件令他覺得是在背負十字架。但他同時指出，不希望事情造成兩岸人民一些誤解，就如粉紅色小卡片上的字一樣，希望大陸當局能夠秉持愛、和平、包容、溝通的精神，願意敞開心胸跟台灣民眾，以及大陸人民溝通。

據早前報道，李孟居被拘捕的理由，和他拍攝深圳武警集結畫面有關。他遭中國大陸指控涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，同年10月底被以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪拘捕。之後，李被判處1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。雖然2021年服刑期滿，但由於剝奪政治權利附加刑，他不被批准離境，未能返台。

至7月底，李終於離境中國大陸、前往日本。抵達日本東京時，李孟居口戴青天白日滿地紅旗的口罩，表現激動。就被拘捕的理由，他接受BBC專訪表示，那個停武警車隊的地點距離房間大概50公尺，自己就是一個好奇的路人、一個差旅客，只是拿手機起來好奇地拍了幾張，質疑如果真的是國家秘密的話，怎會在旅館就可以拍得到，認為自己是被扣帽子，變成台灣間諜。他又指，自己很無奈，根本不知道做了什麼，為了早點出去，只好認罪認罰，「讓自己早點出去才是最重要的，其他什麼尊嚴先擺在一邊」。

對於出獄前1個月被告知附加刑期期間不得離境，李孟居表示，自己當下就「傻眼了」，沒想到還有2年，只好把生活重心放在大陸，開始在大陸展開「人生最意外的旅行」。兩年來，他去了至少100個城市，期間仰賴存款、家人支援過活。而附加刑期滿前1星期，他被深圳國安人員約談，對方表示擔心台媒操作事情會影響台灣選舉，於是告知其這段時間先到日本。