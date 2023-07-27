台商李孟居離陸抵日　受訪稱自己以往太天真　未來幾年不再到大陸

台商李孟居因被指是台諜而在大陸被判刑1年10個月、剝奪政治權利2年。期滿後已於周一（24日）順利離境中國。中央社周四（27日）引述相關人士表示，李離境後前往日本，人很平安，目前尚未返回台灣。另一方面，BBC中文網釋出李孟居離境大陸後的專訪內容，他在專訪中表示，自己本身是生意人，身邊人都知道他很少談述政治議題，「發生這個事情才知道中國和我想的不一樣」。



2019年8月，李孟居從香港入境深圳後失聯，時間正值香港反修例示威期間。據報，李孟居被拘捕的理由，和他拍攝深圳武警集結畫面有關。

他遭中國大陸指控涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動，同年10月底被以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪拘捕。之後，李被判處1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。雖然2021年服刑期滿，但由於剝奪政治權利附加刑，他不被批准離境，未能返台。

相關人士對中央社表示，李孟居近日已經離境中國大陸、前往日本，人確定非常平安，但目前尚未返回台灣；又指李孟居只是到深圳就被抓捕、限制出境，再次凸顯大陸是個不講理的地方。

周一抵達日本東京時，李孟居口戴青天白日滿地紅旗的口罩，表現激動。就被拘捕的理由，他接受BBC專訪表示，那個停武警車隊的地點距離房間大概50公尺，自己就是一個好奇的路人、一個差旅客，只是拿手機起來好奇地拍了幾張，質疑如果真的是國家秘密的話，怎會在旅館就可以拍得到，認為自己是被扣帽子，變成台灣間諜。他又指，自己很無奈，根本不知道做了什麼，為了早點出去，只好認罪認罰，「讓自己早點出去才是最重要的，其他什麼尊嚴先擺在一邊」。

對於出獄前1個月被告知附加刑期期間不得離境，李孟居表示，自己當下就「傻眼了」，沒想到還有2年，只好把生活重心放在大陸，開始在大陸展開「人生最意外的旅行」。兩年來，他去了至少100個城市，期間仰賴存款、家人支援過活。而附加刑期滿前1星期，他被深圳國安人員約談，對方表示擔心台媒操作事情會影響台灣選舉，於是告知其這段時間先到日本。

李孟居表示，自己大概在這三、五年都不會再到大陸，並形容自己以往太天真，只覺得大陸市場很大，不談政治大概也不會怎麼樣，忽略了司法黑箱、侵犯人權的事情。他又希望未來可以成立國際救援平台，讓在大陸被迫失蹤者獲得協助，而最希望盡早恢復原來的生活。