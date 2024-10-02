颱風山陀兒｜龜速逼近台灣　料今晚西南部登陸　全台停工停課

強颱山陀兒逼近台灣，但移動速度「非常緩慢」，幾乎呈現原地打轉情況。台灣中央氣象署昨日（10月1日）晚間表示，山陀兒仍緩慢朝台灣西南部接近，強度有持續減弱的趨勢，料今日（2日）晚間以中颱強度登陸西南部。隨著山陀兒步步逼近，全台22個縣市今天停班停課，台北101也宣布暫停營業一天。



圖為颱風山陀兒預測路徑。（台灣中央氣象署圖片）

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中央氣象署在昨日深夜11時30分持續發布海上陸上颱風警報， 颱風仍位處高雄南南西方海面上，正緩慢朝台南、高雄前進，路徑上出現約90度直角大轉彎。在此前3小時，山陀兒強度稍微減弱，預估將以中颱上限登陸西南部，將帶來12級強陣風及強降雨。

中央氣象署預測，由於其移速緩慢，預估會在台灣陸地停留約24小時。影響南部降雨時間拉長，料一直到周四（3日）清晨都有強降雨。

多家航空公司宣布，今日多個進出航班取消。台鐵昨晚公布，東部幹線跟西部幹線的對號列車今天全部停駛；區間（快）車部分今天中午前視風雨狀況調整，南迴線全線停駛。