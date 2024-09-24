美26間無人機廠商訪台　尋求台灣滿足代工廠角色？

26間美國無人系統及反無人機系統製造商的代表團本月22日抵達台灣，與台灣無人機業界代表及政府官員展開為期3天的會議，進行閉門討論。這次會議由美國在台協會（AIT）安排，目的是促進雙方在無人機技術、產業發展及市場合作的進一步交流。台灣業者對此表示，希望能在技術引進與市場拓展方面取得突破，並建立更緊密的合作關係。



綜合台媒《聯合報》、《海峽之聲》公眾號等媒體報道，台灣經濟部及國防產業發展協會是此次台灣方面的主要對口單位。會議議程包含雙邊企業間的互動與合作方向討論，但具體合作內容仍需視各業者的需求而定。台灣業者透露，若能推動更多產品出口，將對台灣無人機產業發展有利，並期待雙方能在技術轉移與生產優勢互補上找到合作契機。

另一方面，有外媒報道，拜登（Joe Biden）政府即將簽署對台軍援計劃，援助金額高達5.7億美元，這是美國歷來對台灣最大的軍援。該計劃正待拜登簽字後生效，主要內容包括無人機及其他軍事裝備的供應。美方的行動引起了國際社會的關注，被視為美台加深軍事合作的最新舉措。

今年6月，美國政府宣布對台軍售彈簧刀300以及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機。台灣軍事專家分析指出，2款攻擊型無人機可以強化台軍地面部隊的即時精準打擊能力，提升不對稱作戰能力。（維基）

不過，也有觀點認為，美國此舉旨在尋找台灣作為無人機供應鏈的重要環節，幫助美方打造「非紅色供應鏈」，以減少對中國製造的依賴。隨著俄烏戰爭爆發後，美國對無人機的需求激增，但由於美國供應鏈過度依賴中國零件，生產進度受到限制。因此，美方希望通過此次會議，尋求台灣作為無人機零部件供應商或代工廠的角色。

然而，台灣防長顧立雄日前也坦言，台灣的無人機品牌並不會列入台軍採購清單，即便合作後台灣無人機產量增加，台軍仍將從美國進口整機。這引發了外界對於台美合作利潤分配的疑慮，有人質疑台灣只是在這條供應鏈中扮演了「代工」角色，真正的利潤仍將流入美國公司手中。

供應烏克蘭戰爭所需的美國無人機製造商空境公司，在「彈簧刀」系列無人機需求大增的帶動下，去年股價大漲。（AeroVironment）

此外，針對美方軍援的內容，有評論指出，雖然美國承諾大規模援助台灣，但過去曾爆出援助的防彈背心發霉及彈藥過期等問題，質疑美方是否會繼續提供劣質裝備。更令人擔憂的是，美台無人機合作可能導致台灣普通民眾捲入戰爭，成為「無人機民主供應鏈」的一部分，無形中增加了台灣承受戰爭風險的機率。