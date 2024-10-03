颱風山陀兒｜暴風圈接觸台灣南部　已釀全台2死102傷及2人失蹤

颱風山陀兒暴風圈於昨晚（2日）已接觸台灣南部地區，中央災害應變中心當晚指出。根據消防署截至晚上8時統計，全台災情累計達843宗，造成2人死亡、102人受傷、2人失蹤。中央氣象署指出，中颱山陀兒移動緩慢，預估今天上半天才登陸台灣西南部。



圖為颱風山陀兒預測路徑圖。（台灣中央氣象署圖片）

+ 6

中央氣象署持續發布陸上颱風警報，稱山陀兒仍有持續減弱的趨勢，目前中心近似滯留，料今日上半天會以中颱或輕颱強度登陸，強度之後迅速減弱，中央災害應變中心提醒，各地須嚴防強風豪雨，台東縣和屏東縣的土石流紅色警戒新增至44條。

山陀兒尚未登陸，但已造成兩人死亡，分別為台東縣66歲貨車司機9月30日駕車時，在台9線撞到路邊落石，於昨日宣告不治。另一宗為花蓮縣壽豐鄉7旬男子在自家修樹時，不慎墜落身亡。

至少99班國際及兩岸航機今取消

經濟部表示，全台曾有5.81萬戶停電，至昨晚深夜仍有3490戶停電，預計今日（3日）傍晚修復完成。

+ 3

交通部指出，國際、兩岸航機今日料取消99架次，本地航線繼續全數取消；海運部分，兩岸4航線、30航次停航，國內10航線、131航次今日停航。

內政部稱，最新增至12縣市進行預防性疏散撤離。截至晚上8時止，累計撤離人數共計9,690人。