颱風山陀兒｜台灣打風超市蔬菜被搶光 「唯獨1物沒人買」惹熱議
撰文：聯合新聞網
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強颱「山陀兒」越來越靠近台灣，民眾也提前到大型超市囤貨。
對此，一名網友分享，為了防颱準備，決定去超市採買，結果貨架上的蔬菜全被掃光，唯一剩下來的蔬果竟然是紅蘿蔔。
貼文一出後，引起廣大網友熱議。
其他網友也貼圖證「唯獨紅蘿蔔沒人買」 點圖放大看看：
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這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出自己去超市採買，發現冷藏區貨架上的蔬菜全是空的，唯獨最下排剩下好幾包紅蘿蔔，讓她笑稱：
再次見證寧願餓死，也不要吃紅蘿蔔的時刻。
貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示：
「我剛從家裡附近的全聯（便利店）回來，剩下紅蘿蔔和一堆菇類」
「我剛去就是這樣」
「去冰櫃看看，應該還有三色豆」
「黃豆芽是第二名」
「蔬果界也在流行欺凌嗎」
「絕不吃紅蘿蔔」
「死也不要紅蘿蔔」
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不過，也有一票喜歡紅蘿蔔的網友指出，不是紅蘿蔔不好吃，而是很多人不會料理，紛紛回應：
「明明就超美味，我最喜歡煮紅蘿蔔了」
「紅蘿蔔炒蛋很好吃」
「紅蘿蔔切片，用油煎，灑點鹽，好吃」
「再買個馬鈴薯，就是美味沙拉」
「紅蘿蔔絲+香油下去炒，小孩超愛的」
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