颱風山陀兒｜台灣打風超市蔬菜被搶光　「唯獨1物沒人買」惹熱議

強颱「山陀兒」越來越靠近台灣，民眾也提前到大型超市囤貨。



對此，一名網友分享，為了防颱準備，決定去超市採買，結果貨架上的蔬菜全被掃光，唯一剩下來的蔬果竟然是紅蘿蔔。

貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣打風前，有女網友發現超市貨架上的蔬菜全被搶光，唯獨剩下紅蘿蔔，引起熱論。（Facebook@路上觀察學院）

台灣打風前，有女網友發現超市貨架上的蔬菜全被搶光，唯獨剩下紅蘿蔔，引起熱論。（Facebook@路上觀察學院）

其他網友也貼圖證「唯獨紅蘿蔔沒人買」 點圖放大看看：

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這名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，指出自己去超市採買，發現冷藏區貨架上的蔬菜全是空的，唯獨最下排剩下好幾包紅蘿蔔，讓她笑稱：

再次見證寧願餓死，也不要吃紅蘿蔔的時刻。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示：

「我剛從家裡附近的全聯（便利店）回來，剩下紅蘿蔔和一堆菇類」

「我剛去就是這樣」

「去冰櫃看看，應該還有三色豆」

「黃豆芽是第二名」

「蔬果界也在流行欺凌嗎」

「絕不吃紅蘿蔔」

「死也不要紅蘿蔔」



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不過，也有一票喜歡紅蘿蔔的網友指出，不是紅蘿蔔不好吃，而是很多人不會料理，紛紛回應：

「明明就超美味，我最喜歡煮紅蘿蔔了」

「紅蘿蔔炒蛋很好吃」

「紅蘿蔔切片，用油煎，灑點鹽，好吃」

「再買個馬鈴薯，就是美味沙拉」

「紅蘿蔔絲+香油下去炒，小孩超愛的」



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由於珊珊颱風影響，日本航空與全日航空於29日的國內線，共計取消了494個航班。（YouTube@FNNプライムオンライン）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】