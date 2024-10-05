台劇《零日攻擊》講述大陸攻台受矚　美媒：噩夢激發產業打破禁忌

由高橋一生、連俞涵、杜汶澤等人擔任主演的台灣電視劇《零日攻擊》即將於11月殺青，預計2025年播出，其以解放軍對台採取軍事行動為架空背景，探討台海戰爭時，台灣社會可能面臨的狀況，因而引發關注。對此，美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）近日報道，中國大陸武統台灣的噩夢，激發台灣娛樂產業出現打破禁忌的作品。



《零日攻擊》講述某次台灣大選後，新總統就職日臨近之際，解放軍以一艘運-8反潛機在台灣東南海域被擊落以及需要搜尋與救援為由，對台灣實施海上封鎖，進而發動解放軍登島嶼作戰，導致台灣對外航運完全中斷、發生股災和銀行擠提事件。

近年來，台海局勢持續緊張，而《零日攻擊》講述一個虛構的解放軍攻台故事，在台灣電視史上尚屬首次，在眾多一線明星參與演出下，其預告片在YouTube獲得100多萬的觀看次數。

《零日攻擊》由高橋一生、連俞涵、杜汶澤等人擔任主演。（ETtoday）

報道指，長期以來台灣給遊客留下的印象，是面對龐大的威權主義威脅下，卻表現出令人驚訝的樂觀。儘管北京聲稱對台灣擁有主權，且不排除使用武力，但數十年來，台灣娛樂業一直刻意避開這個話題。然而，武統的噩夢激發台灣娛樂產業出現打破禁忌的作品。

《零日攻擊》製作人兼編劇統籌鄭心媚表示，新一波與入侵有關的創作潮捕捉到了台灣民眾心理轉變。她認為，台灣民眾表面上似乎沒有感受到威脅，但恐懼實際上是存在的。而隨著台灣進一步倒向美國，北京對台灣的態度更加強硬，經濟連結經已破裂。過去，每個台灣人都有的「中國夢」，現時已經沒那麼強烈。

《零日攻擊》講述一個虛構的解放軍攻台故事。（劇照）

故事講述某次台灣大選後，新總統就職日臨近之際，解放軍以一艘運-8反潛機在台灣東南海域被擊落以及需要搜尋與救援為由，對台灣實施海上封鎖，進而發動作戰。（劇照）

《零日攻擊》探討台海戰爭時，台灣社會可能面臨的狀況。（劇照）

鄭心媚的團隊獲允許在總統府內拍攝，並由文化部提供資金支持。雖然有輿論批評這部電視劇是在進行宣傳，目的是為執政的民進黨爭取支持。對此文化部長李遠不認同，指政治宣傳片不會描繪如此可怕的景象，他樂見台灣的文化產業開始觸及有爭議的主題，「只有能夠面對自己最大恐懼的社會，才是健康的社會」。

除了《零日攻擊》，打破禁忌的作品還有漫畫小說《燃燒的西太平洋》及名為《2045》的桌遊。其中，《燃燒的西太平洋》設想特朗普（Donald Trump）擔任美國總統期間，派遣美軍幫助台灣擊退入侵。

《燃燒的西太平洋》封面。

作者梁紹先指出，該作品2018年開始在網上連載，但反應不大。然而，情況於2022年時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後出現逆轉，當時解放軍不僅包圍台灣，還向台灣上空發射飛彈，漫畫的銷量之後增至原來的7倍。

至於《2045》是由遊戲開發公司「迷走工作坊」透過眾籌近320萬元新台幣所製作，是一款以20年後未來作為背景的桌遊，玩家將於遊戲中面對為期10天的大陸對台「特別軍事行動」。

《2045》，該遊戲以平行時空下的台海戰爭為背景，玩家可扮演戰士保衛家園，又或做「親共內應」等角色，模擬人類面對戰爭的複雜人性。（迷走工作坊）

遊戲中，兩軍於北海岸交戰。（迷走工作坊）

另外，作家朱宥勳透露，最近自己擔任評審的一些寫作比賽中，學生提交關於戰爭的作品有所增加，是此前從未見過的，台灣新的文學作品也是這樣的題材，說明趨勢會持續下去。

朱宥勳表示自己有一種感覺，就是讀者將需要更多相關作品，而且更加迫切。