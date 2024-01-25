賴清德當選漲武統聲浪　台學者：美國施壓民進黨　北京觀察柯文哲

民進黨主席賴清德在2024台灣總統大選中勝選，國台辦為此表態，「根據選舉結果，民進黨無法代表主流民意」。台灣兩岸關係學者趙春山分析，賴清德勝選後，中國大陸內部武統聲量高漲，而民眾黨主席柯文哲以一人之力拿下360多萬票，也令北京感到驚訝。趙春山認為北京後續將觀察民眾黨、柯文哲是否會成氣候。



趙春山日前推斷，2024年美國與台灣舉行總統選舉之前，中國大陸會以靜制動，但2024年到2027年北京「就會有動作」。（張鈞凱攝）

台灣知名兩岸關係學者、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山24日受訪表示，北京肯定不樂見賴清德勝選，因此在「藍白破局」後，就已開始部署。兩岸立場向來鴿派的趙春山指出，賴清德13日發表勝選感言，也只提憲政體制，未提及憲法與台獨，「可見賴清德因美國施壓而有所調整」，認為兩岸關係目前仍處於緩衝期，但賴清德5月20日的就職發言，以及今年11月的美國總統大選，將是左右兩岸關係未來發展的兩大變數。

針對國台辦發言人陳斌華在台灣大選後表示，這次台灣總統與立委選舉結果，定調「民進黨並不能代表主流民意」。趙春山解讀，北京認為「不能把賴清德的勝利視為台灣人民主張台獨」，代表陸方沒有放棄寄希望於台灣人民，仍然強調統戰。

趙春山表示，北京並不會放棄兩岸民間交流，但可能會在惠台措施方面採取差別待遇，只注重對統一、融合發展有利的政策。趙春山特別指出，北京致力對台工作多年，面對公然主張台獨的賴清德當選，內部武統聲量大幅提高。

柯文哲（右）支持者的黏著度令外界感到意外，但民粹主義起家的柯文哲，對年輕人吸引力能維持多久，將是對他的考驗。（柯文哲競選辦公室提供）

趙春山提及，令眾人包括北京驚訝的是，柯文哲僅憑一人之力拿下360多萬票，中國已為此開始研究藍綠以外的第三勢力會如何發展，觀察民眾黨、柯文哲是否會成氣候。