賴清德政府在延續蔡英文政府的兩岸政策後，正加碼將台海推向更加險峻的邊緣。北京對賴清德的強硬立場不斷升級軍事威脅，台灣周圍的軍事活動愈加頻繁且具侵略性。根據《經濟學人》最新專訪台灣海軍司令唐華的報道，他定義了北京對台灣採取「蟒蛇戰略」，試圖透過持續的軍事壓力耗盡台灣的精力與資源。台灣軍方高層更進一步坦承，台灣政府擔心過多披露解放軍軍事動態可能影響內部士氣，這不僅暴露了台灣面臨的嚴峻安全形勢，也反映出台灣方面在應對安全威脅時的內部矛盾。



首先，自賴清德上任以來，兩岸關係的惡化明顯加劇。這位被北京稱為「台獨本色」的總統，在其就職演說中採取了比蔡英文更為強硬的措辭，直接挑戰了北京的底線。

知名的國際非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group, ICG）9月26日在官網刊出名為「台海分裂擴大」的長篇報告指出，賴清德的立場不僅打破了蔡英文在兩岸關係中的模糊策略，還加劇了本已高度緊張的台海局勢。報告直接建議賴清德應重申依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，避免利用這些法律基礎去定義台灣主權，從而引發不必要的衝突。然而，賴清德選擇了反其道而行之，導致北京的軍事威脅愈加明顯，並加劇了台灣民眾對未來戰爭風險的憂慮。

5月20日，台灣官方舉行「新任總統就職大會」。圖為賴清德（左前）、蔡英文（右前）、蕭美琴（中後）步入會場照片。（台灣總統府提供）

其次，自2022年美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京開始在台灣東部外海進行圍台式軍事演習，模擬封鎖台灣，這意味著過去相對安全的台灣東部也成為了中國軍事壓力的焦點。

台灣海軍司令唐華向《經濟學人》指出，解放軍在台灣周邊的軍事活動顯著增加，從去年1月到8月，解放軍軍機越過台灣海峽中線的次數從36次躍升至193次，增幅達5倍。更讓人擔憂的是，解放軍軍艦的數量也大幅增加，甚至進入距離台灣僅24海里的區域，這顯示出北京正逐步加強對台灣的包圍與壓迫。

然而，台灣政府面對這種前所未有的威脅，選擇了掩耳盜鈴的回應。儘管台防部增加了關於解放軍軍艦數量的即時資訊，卻不願詳細披露相關軍艦的類型與活動情況。唐華坦言，台灣政府擔心公開過多的情報會削弱內部的士氣，甚至對經濟造成影響。只不過，這種策略無異於自欺欺人，面對不斷增強的軍事壓力，台灣人民有權了解真實情況，尤其當這些威脅直接關乎台灣的安全與生存。

9月13日，賴清德出席「2024年三軍士官新生聯合開學典禮」。（台灣總統府提供）

更具諷刺意味的是，台灣民進黨政府一方面高喊民主與透明，另一方面卻選擇對民眾隱瞞實情，其言行顯得極為矛盾：他們既強調台灣的主權與獨立，卻又在軍事威脅面前試圖掩蓋事實，粉飾太平。賴清德的強硬立場無疑在政治上贏得了一部分群眾支持，但他在加劇兩岸之間的軍事緊張局勢方面，負有不可推卸的責任。一如國際危機組織的報告中明確指出，雙方應該緩和言辭，以防止局勢進一步升級，但台灣政府似乎對此充耳不聞，繼續推動其挑釁性的政策。

最讓人擔憂的是，台灣軍方已經無法應對解放軍日益增強的軍事壓力。《經濟學人》報道指出，解放軍的艦艇數量是台灣的十倍，台灣不得不動用25%到50%的作戰艦艇來應對解放軍的巡弋行動。唐華也坦言，解放軍的戰略是給台灣「極大的壓力、壓力、壓力」，目的是讓台灣精疲力竭，最終犯錯，為北京找到封鎖的藉口。這種不對稱的軍事態勢，不僅讓台灣海軍難以招架，也暴露出台灣在軍事防禦上的巨大漏洞。

5月23日，北京街頭的大螢幕，播出解放軍在台灣周邊舉行軍演的新聞報道。（Reuters）

在這樣的背景下，台灣政府一面強調台灣的國際地位與安全，另一面卻對內隱瞞事實，讓民眾對台海局勢的真實情況一無所知。這類的「前科」猶如2022年8月解放軍實彈射擊彈道導彈，其中4枚飛越台灣上空，台灣閱聽也是透過日本防衛省公布的信息才得知情事，彼時即引起內部相當不滿，認為台灣政府欺民。

蔡賴政府這種「說一套、做一套」的雙重標準，不僅損害了台灣政府的公信力，更可能危及全體台灣人民的安全。民進黨政府向來以民主與進步價值自詡，但在應對來自北京的安全威脅時卻選擇了與其宣稱的透明相違背的做法，這不僅是對民眾的愚弄，更是對台灣未來安全的巨大隱患。

總結來看，賴清德政府的兩岸政策已經使台海局勢變得更加危險，而台灣政府選擇掩蓋事實的做法，不僅無法消除民眾的憂慮，反而加深了對政府誠信的質疑。在這樣一個關鍵時刻，台灣需要的是清晰的政策與透明的溝通，而非無止盡的政治操弄與不負責任的言行失調。台灣的安全，應該建立在真實與責任之上，而不是掩耳盜鈴的自我安慰中。