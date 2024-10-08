台軍新兵入營車上卻放解放軍宣傳片　官方：司機自行播放

台軍新兵入營，車上卻播放解放軍影片？日前，有台軍新兵在社交平台分享入營搭乘遊覽車，但遊覽車上卻播放解放軍宣傳的影片，片中還出現「為共產主義奮鬥終身」的台詞。周二（8日），行政院長卓榮泰表示，這是台中市府9月23日載送役男車輛，得知是司機自行播放。內政部長劉世芳則表示，已請地方政府特別注意，並將從中了解是否可能涉及滲透行為。



有台軍新兵在社交平台分享入營搭乘遊覽車，但遊覽車上卻播放解放軍宣傳的影片，片中還出現「為共產主義奮鬥終身」的台詞。（網上圖片）

在立法院會施政總質詢上，民進黨立委沈伯洋質詢提及該事，並指事情有可能是軍方直接包車，也有可能新兵自己找遊覽車往返車站，抑或是地方政府兵役科安排的專車。他又指，依照資通安全管理法，不能使用大陸生產的資通訊產品，但若立法院要立法規定不能播什麼影片，也有些過分，是否行政院可在標案契約防堵。

對此，卓榮泰回應指，案例在9月23日台中市府載送役男的車輛上發生，已得知是司機自行播放，並指這是警覺心跟習慣問題，也許目前還沒辦法以法律處理，但行政院在與民間的採購契約，將要求不能有來自大陸產品，不只限於資安。

卓榮泰續指，未來政府與民間訂定契約時，行為人的態樣能在契約之外的精神或以適合的文字來說明，而不是用直接裁罰；另一方面，中央跟地方要全力填補漏洞，才能完全執行。劉世芳亦表示，案例發生在台中市府的兵役徵集過程，是在軍方接手前，就其所知，台中市府透過外面的遊覽車將役男送往軍營，內政部已請地方政府處理兵役徵集時要特別注意，並從中了解是否可能涉及滲透。