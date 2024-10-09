台灣民調：僅52.6%台人相信美軍會協防台灣　美國制裁中國成首選

兩岸關係不睦下，解放軍對台灣的持續文軍事威脅，使台海局勢不斷升溫。根據台灣「國防安全研究院」發布的最新民調顯示，台灣民眾對美國軍事介入台海衝突的信心有限，只有52.6%的受訪者認為美軍會派兵協防台灣。不過，超過七成的台灣民眾相信，美國會對中國實施經濟和外交制裁，並以軍事物資援助台灣。



台媒《自由時報》報道，根據民調，台灣民眾普遍認為美國在台海衝突中，更多會以經濟和外交手段來遏制中國。除了73.4%的受訪者認為美國會對中國實施制裁，76.3%的民眾相信美國將向台灣提供武器和軍事物資。相比之下，僅有52.6%的受訪者認為美軍會直接派兵防衛台灣，顯示出民眾對美國介入台海戰事的預期較為保留。

此外，39.6%的台灣民眾認為美國海軍可能會突破北京對台灣的封鎖，即使這可能引發中美衝突。這些數據反映出台灣社會對於美國在面臨中國武力威脅時的行動方案，存在一定的多樣化看法。雖然對美軍協防信心不高，但台灣民眾普遍期待美國會透過其他方式提供援助，尤其是軍事物資和後勤支持。

有半數台灣人相信美國會派兵協防台灣。圖為2020年1月，美軍陸戰隊戰爭學院曾首次公開兵棋推演介入台海戰爭的情況。（Facebook@War On The Rocks）

針對台灣的國家安全挑戰，63.9%的受訪者認為中國的領土野心是「嚴重威脅」，19.4%的人則視其為「重要但不嚴重的威脅」，僅有9.5%的受訪者認為中國並非主要威脅。這些數據顯示，民眾對中國的軍事野心保持高度警覺，尤其是在兩岸軍事緊張不斷升級的背景下。

根據台灣國防院助理研究員方琮嬿的分析，雖然北京對台的直接武力威脅被視為「嚴重威脅」，但受訪者更關注的是解放軍利用灰色地帶行動、認知作戰等非傳統手段對台灣的長期壓迫。方琮嬿指出，這表明台灣民眾對中國的威脅感知，已不僅限於傳統軍事侵略，還包括經濟、輿論、法律等多方面的壓力。

除了對美國支援的期待，台灣民眾對自身國防能力的看法也值得關注。根據調查，47.5%的受訪者對台軍的防衛能力有信心，47.9%的人則對此表示懷疑，反映出台灣社會對台軍防禦能力的認知呈現分歧。儘管如此，67.8%的受訪者表達了願意為保衛台灣而戰的決心，顯示民眾對自我防衛的意志依然強烈。

在國防預算方面，49.1%的受訪者支持政府增加國防開支，43.8%的人則持反對意見。然而，當問及是否願意透過加稅來提高國防預算時，僅48.7%的民眾表示支持，45.8%的民眾則反對加稅。這反映出台灣社會在國防支出上仍存在爭議，並未形成一致的共識。