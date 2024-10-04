台海軍司令警告：解放軍啟動「蟒蛇戰略」　隨時可封鎖台灣

台灣海軍司令唐華稱，賴清德政府上台後，解放軍正透過「蟒蛇戰略」對台施壓，並強調解放軍已準備好，「只要願意隨時可以封鎖台灣」。



英國《經濟學人》10月3日刊出唐華的專訪內容。這篇報道開篇就提到，中國大陸不喜歡賴清德眾所周知。自賴清德上台以來，解放軍在台灣周圍部署更多軍機和艦艇，加劇兩岸爆發衝突的可能性。

唐華將解放軍方的這一戰術稱為「蟒蛇戰略」，指解放軍行動雖然緩慢但明確，持續增加在台海周邊的軍事存在。今年以來，解放軍在台灣周邊部署的機艦數量和執行任務的時間都已翻倍增長。

唐華舉例，解放軍軍機越過台海中線的次數從1月的36次暴增至8月的193次，增幅超五倍；在台灣周邊活動的解放軍艦也從1月的142艘增至8月的282艘，且這些軍艦愈發接近台灣，巡邏時間也從每次數小時拉長至每次數天。他認為，解放軍已準備好，「只要願意隨時可以封鎖台灣」。

唐華指出，解放軍不斷加大施壓力度，為的是讓台灣精疲力竭，同時試圖讓台灣犯錯，找藉口發動封鎖行動。一項政府審計發現，台灣一半以上的主要軍艦沒有按時維修。

對於台灣而言，唐華說，台灣軍事將領今年公布新的交戰規則，定義以武力自我防衛的道德和法律規範。「我們約束我們自己的人，不要挑釁或升高情勢。」

報道稱，就在台灣軍隊保持克制的同時，台灣正與夥伴合作，研究如何在面臨封鎖時保持海上交通線的暢通，以抵禦來自北京的壓力。

+ 2

據台媒《聯合報》報道，就在專訪內容刊出後，台灣防長顧立雄今（4）日對此回應稱，中國大陸擴張主義的本質一直在那裡，「中國不會因為任何一任人，或是任何一個主張、政策而改變擴張主義的本質」。

不過，顧立雄也強調，全球已注意到，台海地區的和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的因素，所以台灣對於中國大陸可能採取的任何戰術，或是可能的作為都密切關注，也都會有妥適的因應方式。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

