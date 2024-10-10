台大學英文講師顏值極高！兼為健身教練　網民驚嘆：吳尊加吳建豪

老師帥成這樣誰能專心上課！近日，台灣中原大學一名女學生發文曬出校内英文老師照片，超高顏值加上壯碩身材，貼文一出立刻吸引4萬多人狂讚，紛紛暴動留言「老師我想上英文課」、「這合理嗎，不用上課了！」



中原大學高顏值英文老師。（Threads截圖 / @roubao04）

有網友在Threads發文分享「怎麼有老師那麼帥，身材還這麼好，真的帥到像明星，太誇張了！在中原待2年多了第一次看到那麼帥的老師，在這幫他徵女友」並附上老師的神顏帥照，在留言區補充表示，老師喜歡女生，這節是英文課，他也是健身教練。

貼文一出，大批網友驚嘆：

．「我要重讀大學，請問這是甚麼科系，我願意重讀四年」

．「28歲還能去讀嗎」

．「這個太平洋寬肩」

．「這堂課我會全勤」

．「這堂課絕對爆滿了，滿滿都是女生」

．「我想上課了老師」



也有人認為：

．「怎麼看著看著有炎亞綸跟陳小春的fu」

．「吳尊加吳建豪」

．「他長得好像敖犬」

．「長相有點吳建豪的感覺耶」

．「中原炎亞綸」

．「這臉蛋、身材，基本上應該是不缺女友的」



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