男版賈玲！105kg大學生9個月激減40kg　變型男後回鄉父母竟認不出

浙江麗水一名男大生，原本體重高達105公斤，卻在開學後僅花9個月就瘦下40公斤，「爆改」成陽光型男，就連回家時父母、鄰居都沒認出他。



浙江麗水一名男大生，原本體重高達105公斤，卻在開學後僅花九個月就瘦下40公斤，「爆改」成陽光型男，就連回家時父母、鄰居都沒認出他。（微博@大米Video）

點圖放大看看柳浩昱減肥前後的驚人對比：

+ 22

「爆改」的主人公名叫柳浩昱，他自述在上大學後，每天過著吃飽睡睡飽吃的生活，導致他的體重節節飆升，在大一時就漲到了105公斤。

當時只要稍微活動一下，全身就會發癢，這才讓他意識到不對勁，決定踏上瘦身的路程。

而他採取的方法，不外乎就是大家常說的「管住嘴，邁開腿」，先控制飲食，再慢慢加上運動，1週3天跑步，每次跑3公里。

接著開始加入運動強度高的跳繩，從起初的200下，到最後可以一口氣跳7、800下，就這樣他花了9個月，成功甩肉40公斤。

【延伸閱讀】肥仔潛力股｜156kg泰男1年喪減81kg驚變Oppa 自揭減肥由呢樣做起

【延伸閱讀】肥仔潛力股｜156kg泰男1年喪減81kg驚變Oppa 自揭減肥由呢樣做起

點圖放大瀏覽：

+ 15

男大生分享，瘦下來後除了身體變得健康，整個人也更自信、開朗。

今年過年回家時，父母看起來還有點認不出他，鄰居看到了也怕認錯人，不敢跟他打招呼。

而他也在體力變好後，參加了4次半程馬拉松，預計在下半年參加全馬。

這段減肥歷程，收穫的不僅僅是健康的身體，還有對自己的肯定，跟找到對運動的喜愛。

【延伸閱讀】日校花澳洲留學變暴食肥妹 男友接機認唔出秒分手 奇招減肥成功

【延伸閱讀】日校花澳洲留學變暴食肥妹 男友接機認唔出秒分手 奇招減肥成功

點圖放大瀏覽：

+ 27

延伸閱讀：

公司健檢「連3年紅字」當屁！40歲工程師中風了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】