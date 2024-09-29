壯漢吼叫下令女友學狗爬行過馬路　情侶爭執影片瘋傳　畫面極驚險

近日網上流傳一段奇葩影片，台中市西屯區福科路與福安路交叉處，昨天上午11時許有輛白色私家車停在路口，疑似一對情侶爆發爭執，畫面中只見體型魁梧的男子下車後在路口大聲吼叫，並對馬路另一邊的女子做出「以右手食指不斷比出往下」的示意跪下動作。



雖無法確認男子的吼叫內容，但萬萬沒想到，該名女子下秒竟真的雙手按著地面，跪地從斑馬線上爬過馬路，後因後方車輛按喇叭，女子才匆匆上了白色私家車與男子雙雙離去，有網友的行車紀錄儀將奇葩事件全都錄了下來，轉而分享到網絡上，引起熱議。

左轉車輛怕輾到按喇叭，女子才趕緊上車離開。（社會事新聞影音）

影片中註明，該對男女因不明原因發生口角，男方下車要女子像狗一樣爬行，女子還真的爬，後來因為左轉車輛怕輾到按喇叭，女子才趕緊上車離開。

左轉車輛怕輾到按喇叭，女子才趕緊上車離開。（社會事新聞影音）

台中市警六分局表示，該名女子行為已違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，於道路中嬉戲妨礙交通，可處500元新台幣罰款，但警方目前並未接獲報案或舉發。

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