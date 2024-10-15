台陸委會主委：習近平為延任　將尋求實現｢國家完全統一｣歷史使命

台灣陸委會主委邱垂正10月14日出席「習近平主政下中國大陸的政治、經濟與社會發展態勢」國際研討會，在會上指出，習近平為鞏固其領導地位並創造延任的正當性，將持續對台灣施壓，以實現「國家完全統一」的歷史使命。



台媒《ETtoday》報道，邱垂正在閉幕致詞時表示，兩岸關係始終是複雜且敏感的問題，兩岸局勢不僅影響台灣的發展，更牽動台海地區的和平與穩定，對全球安全與繁榮至關重要。他特別提到，疫情前後北京對台的軍事行動呈現出截然不同的態勢，解放軍機和軍艦越過海峽中線的行動已成為常態，顯示出北京對台威脅日益增強。

台陸委會主委邱垂正研判，習近平為了創造其延任的正當性，鞏固其領導地位，勢必對台步步進逼，尋求實現其「國家完全統一」的歷史使命。圖為檔案照片。（陳鄭為／攝）

此外，邱垂正同時提到，6月21日中國通過的「懲獨22條」法律，進一步強化對台「法律戰」，抨擊北京企圖「透過不符合國際法規的手段恐嚇台灣人民」。邱垂正認為，習近平會藉此繼續步步進逼台灣，為其延任尋求正當性。

邱垂正表示，兩岸問題的根本癥結在於北京長期不承認中華民國的存在，並始終沒有放棄併吞台灣的目標，重申「台灣民眾不可能將自己的前途與未來，寄託在中共領導人的善意之上。」他進一步強調，台灣將會堅決落實賴清德提出的「和平四大支柱行動方案」，守護台灣的民主與繁榮；「無論兩岸關係如何跌宕起伏，我們將持續努力確保兩岸關係永遠穩步行駛於和平的軌道上」。

習近平曾在2019年1月宣誓「大陸與台灣必須統一，也必然統一」。（新華社）

另針對九二共識，邱垂正指出，北京持續堅持台灣必須接受這一政治前提，並將其解釋為「一個中國原則」，這意味著承認台灣是中國的一部分，並接受中國統一的框架。邱垂正強烈表態，台灣「沒有也不會接受任何政治前提」，並批評習近平將「九二共識」重新定義為「台灣海峽兩岸同屬『一個中國』」，進而排除台灣對此的任何解釋空間。

他進一步表示，習近平不放棄對台使用武力的立場，因此接受「九二共識」將導向中國的「一國兩制」模式，最終目的是實現兩岸統一。

最後，邱垂正強調，儘管台灣面臨前所未有的壓力，但維護主權和民主制度的決心從未如此堅定，「這是我們的底線，在這一點上，我們沒有妥協的餘地。我們永遠不會屈服於中國的武力威脅和不斷加大的壓力。」