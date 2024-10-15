台男多次強姦未成年少女兼拍性愛片　賠錢+與對方結婚獲原諒減刑

台灣發生一宗情節讓人意想不到的性侵案，一名成年男子多次強姦一名未成年少女，並將過程拍成影片。案件分別在兩間法院審理，一案達成和解，男子賠償200萬新台幣（折合約51萬港幣）後獲判緩刑，另一案則被判監4年。



男子其後上訴期間與該名被害人結婚，獲取她的原諒，最終減刑至3年4月。



一名成年男子多次性侵一名未成年少女，並將過程拍成影片。（示意圖）

台媒《ETtoday新聞雲》15日（周二）引述法庭文件報道，新北一名楊姓男子於2015年11月在交友軟件上認識13歲少女小琪（化名），雙方於2016年開始交往，同年10月間，楊男開車到小琪家附近，兩人在車內幽會，小琪吃了楊男買的滷味後突然湧出睡意沉睡，遭楊男性侵得逞。

小琪清醒後回家，收到楊男傳來性侵她的影片，傳訊息質問他「偷騎我」、「壞人」，楊男竟回「哈哈哈」、「想說每次要騎你，你都會醒的」、「就將就騎一下，結果兩分鐘就X了」。

該案經台北地院審理，法官審酌楊男坦承犯行，和小琪達成和解並賠償200萬新台幣（折合約51萬港幣）完畢，依成年人故意對少年犯乘機性交罪，減刑處監禁2年，緩刑4年。

但是楊男另外又在2017年1月在住處趁小琪沉睡不醒時性侵她得逞；在同年7月用情趣玩具和小琪性交，在9月兩人再度性交。楊男將3次性愛過程用手機拍下，其中2次未經小琪同意，也被小琪告上法院。

兩人上訴期間結婚

新北地院審酌楊男在另案與小琪達成和解並賠償完畢等情況，依犯以違反本人意願之方式使少年被拍攝性影像罪等罪名，合併處楊男入獄4年。

楊男再上訴到台灣高等法院，法官經新舊法例比較，並審酌楊男坦承犯行、賠償，並在上訴審理期間和小琪結婚，取得她原諒，且楊男犯案時年僅23、24歲等情況，合併處他入獄3年4月，案件可上訴。